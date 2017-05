De grote rouw moet nog komen in Manchester

Een schitterende dag in Manchester, volop zon, een frisse bries door de straten. Zo aangenaam. Op de toren van de kathedraal, zeshonderd jaar oud, wappert strak de stedelijke vlag. Nee, niet halfstok. Het gebied om de kathedraal is afgezet, erachter ligt de grote concertzaal van de Manchester Arena. Er was geen tijd geweest de vlag te laten zakken, zoals elders in de stad, bijvoorbeeld op het grote Victoriaanse stadhuis.

Lees verder na de advertentie

Ervoor ligt een prachtig plein, Albert Square, met in het midden een groot monument voor de geliefde prinsgemaal van koningin Victoria. Tegen zessen staat het vol mensen. Jonge mensen, oude mensen, mensen van allerlei geloof, die de tekenen ervan tonen: keppels, hoofddoeken, tulbanden. Camera’s overal, grote op statieven, lampen eromheen, voor de grote internationale netwerken, kleine voor lokale zenders, nog kleinere voor vlogs en blogs, tot iPhones met een microfoon eraan. Praat maar, mensen, praat. Vertel je verhaal.

Twee Britse schoolmeisjes, rokjes, onder een rode stropdas witte overhemden met korte mouw waar ontroerend witte armen uitsteken; ze dragen een bosje chrysanten en ze worden geïnterviewd. Door de Vietnamese televisie.

22 doden. De jongste een meisje van acht. Anderen vechten nog voor hun leven. Oh, Ariana Grande. Ze had net haar concert beëindigd, haar toegift gezongen, de lichten in de grote hal waren aangegaan.

Bij de uitgang, in de foyer, wachtte hij. De doffe knal. Rondschietend metaal. In al die jonge lijven. De roze ballons. Concertkaartjes gekregen als kerstcadeau. Buiten hun ouders om hen weer op te pikken.

Ik hoorde het die avond laat in mijn hotelkamer. Ik heb twee tienerdochters die naar zulke concerten gaan. Een stomp in de maag, een dichtsnoeren van de keel.

Sikhs delen blikjes cola uit, en chocola. Rode ogen. Natte wangen. Elgar weerklinkt over het plein, en Mahler.

Een stadsdichter draagt voor, zijn ode aan Manchester. Elke strofe begint met de regel This is the place. Een geweldig applaus overgaand in een spontaan gescandeerd Manchester, Manchester, Manchester. Het plein is even een voetbalstadion. Stad van de katoen, de industrie, het voetbal dus, de dienstverlening intussen. Hevig gebombardeerd door de Luftwaffe in 1940. Zware bomaanslag door de IRA in 1996. En nu dit.

De grote cafés aan Deansgate, een van de hoofdstraten, zijn leeg gebleven. United we stand. Er is iets onbeschrijfelijks aan bijeenkomsten als deze op het plein, die samenkomst van alle klassen en culturen - een derde van de stadsbevolking is niet wit.

In het schijnwerperlicht een anchorwoman van de Ierse televisie, naast haar een grote man in kaftan, blote voeten in sandalen, een muslim chaplain - zo staat het neergekrabbeld in het notitieblok van de producer. Hij zal rustige woorden spreken, over de islam die liefde is.

En naast hem, een vrouw in joggingpak met opgestroopte mouwen, een pekineesje in haar getatoeëerde armen. Ze houdt het niet droog. Een vleug wietlucht waait over. De grote rouw gaat nog komen. Nog kent men de namen niet, van de doden. Nog zijn ouders gekmakend ongewis.

Lees ook: Politie speurt naar netwerk rond dader Manchester

Lees ook: Ethische grenzen aanslagplegers vervagen door ‘terreurinflatie’

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.