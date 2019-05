De Grote Drie samen op Roland Garros. Hoe lang genieten we nog van Federer, Djoko en Nadal?

Plotseling staat het plein voor de ingang van het mediacentrum op Roland Garros helemaal vol. Mensen verdringen zich. Telefoons in de lucht. ‘Rogér’, klinkt het. ‘Rogér’.

Federer komt voorbij. Althans, dat schijnt zo te zijn. De twintigvoudig grandslamkampioen uit Zwitserland is niet te zien, behalve voor de uitverkorenen die op de eerste rang staan. Federer wordt met een aantal beveiligers over het terrein geëscorteerd.

Er zijn op Roland Garros maar drie spelers die een dergelijke manie teweeg brengen bij de toeschouwers op het tennispark bij het Bois de Boulogne. Roger Federer, Novak Djokovic en Rafael Nadal. De Grote Drie, het trio dat al decennialang de baas is op de grandslamtoernooien. Ooit hoorde Andy Murray er ook bij en werd er gesproken over de Big Four, maar de Schot traint nu om waardig afscheid te nemen op Wimbledon. Hij is op.

Gravelkoning

Hoe langer ze meegaan, des te specialer het is om ze met elkaar in actie te zien op hetzelfde grandslamtoernooi. Federer kwam drie jaar niet naar Roland Garros vanwege fysieke klachten, Djokovic had zijn mindere jaar in 2017 en voor de carrière van Rafael Nadal werd al langer gevreesd vanwege zijn belastende spel. Toch was de enige echte gravelkoning na twee jaar (2015 en 2016) zonder titel in 2017 en 2018 weer als vanouds de beste op Roland Garros. Er zijn er maar weinig die Nadal op gravel kunnen verslaan. Gisteren snoepte de Belg David Goffin een set van hem af. Daarna stelde de 32-jarige Spanjaard orde op zaken. Hij won in vier sets met 6-1 6-3 4-6 6-3.

De persconferenties van de Grote Drie gaan allang niet meer alleen over tennistechnische zaken. Het gaat over de geschiedenis van de sport, over wat er voor nodig is om decennialang aan de top te staan, over wat hen nog motiveert om elke dag de baan op te gaan en alles te geven.