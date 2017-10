De Grote Boze Wolf, reprise

Zoiets schreef ik hier gisteren.

Het loopt ánders door zo'n bos. Je bent behoedzamer, de kinderen zijn stiller en dan kennen ze nog niet eens het Dodenrit-lied van drs. P.

Dat van die boeren en jagers is vanuit hun perspectief wel te begrijpen, want de wolven hebben het voorzien op hun schapen en de geiten, en ook herten en reeën moeten voor ze op de loop en dat bemoeilijkt weer het afschot van de jager.

Maar ongrijpbaarder in het groeiend ressentiment tegen de teruggekeerde wolf die anderhalve eeuw niet meer op dit podium was verschenen, is de angst. De oerangst.

Een bos zonder wolven is een ander bos dan een bos met wolven. Ik heb het zelf ervaren tijdens een wandeling met mijn gezin door een bos in de Oberlausitz, in Saksen, niet ver van de grens met Polen en Tsjechië.

Het bos voelt onveiliger, wilder, en dat is precies het aantrekkelijke. Daar denkt een hert anders over en ook de jager die zijn hert verjaagd ziet door een dier dat hij niet mag schieten, maar natuurbeschermers juichen die toegenomen wildheid toe, zeker in gebieden waar herten en reeën al een overpopulatie vormen.

Met huid en haar 'En hij vreet jullie op met huid en haar' schreven de gebroeders Grimm al aan het begin van de negentiende eeuw, toen zes van de zeven geitjes in de buik van de wolf belandden en ook Roodkapje en haar grootmoeder. Bij Grimm liep het slecht af voor de wolf, maar de eerdere zeventiende eeuwse versie van Charles Perrault verweeft het slechte zich met erotiek en is Roodkapje de pineut als ze naakt en onschuldig naast de harige wolf in bed kruipt. Tekst gaat verder onder de afbeelding Harvey Weinstein doet de groeten. Wolven zijn van oudsher de belichaming van het duistere en het kwade; hun manier van jagen in roedels is wreed en sluw.