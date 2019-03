De grootste Duitse banken willen fuseren

De geruchten gingen al meer dan een jaar, maar dit weekeinde bevestigden de twee grootste banken in Duitsland, Deutsche Bank en Commerzbank, dat er verkennende gesprekken zijn begonnen over een mogelijke fusie tussen beide bedrijven. De Duitse regering zou informeel hebben laten weten een dreigend massaontslag als gevolg van een eventueel samengaan tussen de banken niet te zullen blokkeren.

Een fusie tussen Deutsche Bank en Commerzbank zou de op een na grootste bank opleveren van de eurozone, gemeten naar balanswaarde. Alleen het Franse BNP Paribas is groter.

Maar van een fusie uit weelde is geen sprake. Beide Duitse banken kampen al jaren met grote problemen en het lukt hen maar niet zich daar zelf uit te werken. Een fusie, zo is de gedachte, kan weer een sterke Duitse bank creëren die in staat is de sterke exportsector van het land te ondersteunen.

Beide banken hebben bepaald geen goede ervaringen met eerdere fusies, waarschuwen analisten

Deutsche Bank leek in eerste instantie de financiële crisis die in 2008 uitbrak goed te kunnen doorstaan, maar raakte al snel steeds verder in de problemen. In 2010 nam Deut-sche Bank concurrent Postbank over, maar daar beleefde zij weinig plezier aan. De integratie van de twee banken verliep moeizaam, en Deutsche werd zelfs ingehaald door het verleden. Betrokkenheid bij de verkoop van Amerikaanse rommelhypotheken, witwassen en fraude leverden recordboetes op.

De status van de zakenbank is inmiddels behoorlijk verbleekt en ook de winstgevendheid is al jaren een probleem. Tegelijkertijd kwam de bank in Duitsland keer op keer onder vuur vanwege de hoge bonussen die het blijft uitdelen aan haar eigen personeel.

Beoogd fusiepartner Commerzbank vergaat het al niet veel beter. In 2008 trad die nog op als redder van de geplaagde Dresdner Bank, maar al snel bleek dat Commerzbank de financiële crisis zelf ook niet zonder hulp kon verteren. Twee keer zelfs moest de Duitse overheid de bank te hulp schieten, waardoor ‘Berlijn’ nog altijd ruim 15 procent van de aandelen in Commerzbank in handen heeft. Daarmee is meteen duidelijk dat van een fusie geen sprake zal kunnen zijn als de regering daar niet mee instemt.

Banenverlies Analisten en beleggers zien de potentie van een mogelijk samengaan wel in, zo bleek gisteren. Beide banken sprongen op de beurs in waarde omhoog, en de eerste berekeningen komen uit op mogelijke miljardenbesparingen als het tot een fusie zou komen. Maar in dat laatste zit meteen de pijn. De grootste besparingen zouden komen van een mogelijk banenverlies van 30.000 of meer medewerkers van beide banken, op een totaal van ruim 140.000. De vakbonden hebben om die reden al laten weten fel tegen te zijn. De Duitse regering stelde een massaontslag ‘moeilijk’ te vinden en zich ‘nooit passief op te stellen bij fusies van een dergelijke omvang’. Maar persbureau Bloomberg meldde gisteren dat de Duitse minister van financiën Olaf Scholz informeel al heeft verteld het dreigende banenverlies niet te zullen blokkeren. Analisten waarschuwen verder dat de beoogde kostenbesparingen bepaald geen sinecure worden als het tot een fusie komt. Beide banken hebben bepaald geen goede ervaringen met eerdere fusies en overnames, noteert bijvoorbeeld de Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard & Poor’s fijntjes. Daar komt nog bij dat een gecombineerde bank vanwege zijn omvang te maken zal krijgen met mogelijk gedwongen verkopen van onderdelen vanwege de concurrentie, en met hogere eisen aan buffers door toezichthouders vanwege een veel hoger systeemrisico.