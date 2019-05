De Groningse bodem blijft nog wel ‘twee, twintig of tweehonderd jaar’ onrustig

‘Ja en nee’, is het antwoord van Manuel Sintubin, aardbevings­geoloog aan de universiteit van Leuven. In de scenario’s die voor het aardbevingsgebied in Groningen zijn gemaakt, wordt de terugkomtijd van een dergelijk zware aardbeving geschat op vijf à zes jaar. Tussen Huizinge (2012) en Zeerijp (2018) zat inderdaad zes jaar, maar nu volgt er na zestien maanden alweer een zware beving. “Ik had deze daarom niet verwacht, maar dat het gebeurt, is niet uitzonderlijk. Het kan evengoed dat er nu tien jaar niet zo’n zware aardbeving plaatsvindt”, zegt Sintubin.

In de gemeente Loppersum is de gaskraan dicht. Dat geeft dus geen garanties?

“Dat klopt”, zegt Sintubin. “Er is in dit gebied decennia lang aardgas uit de grond gehaald en de effecten daarvan blijven nog wel even aan de oppervlakte zichtbaar.” Zes van de tien zwaarste aardbevingen door gaswinning in Nederland troffen Loppersum, een gebied van ruim tien bij tien kilometer. Onderzoek wijst uit dat ook de bodemdaling in ­deze streek het ergst is. Vorig jaar werd de gaswinning in die gemeente daarom definitief stilgelegd.

Dat wil inderdaad niet zeggen dat het gebied veilig is, zegt Christopher Spiers, hoogleraar aardse materialen aan de Universiteit Utrecht. “Het aardgas komt uit een laag zandsteen die is opgesneden door breuklijnen. De laag is heterogeen en klinkt heel langzaam in. Dat gebeurt op sommige plekken sneller dan op andere, waardoor spanning op breuklijnen toeneemt en kan uitmonden in een aardbeving. Zolang de grond inklinkt en vervormt, zijn er aard­bevingen in dit gebied.”