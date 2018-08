De groepsfase lonkt na de riante zege van Ajax

Twee ploegen in het hoofdtoernooi van de Champions League, Nederland mag er onverminderd van dromen, en irreëel is het vooruitzicht niet. Na PSV won vanavond ook Ajax zijn eerste wedstrijd in de play-off, al konden de tamelijk riante cijfers (3-1) gezien het soms vreemde spelbeeld voor de return van volgende week tegen Dinamo Kiev nog niet rustgevend zijn.

In de Johan Cruijff Arena had zich een pakkende wedstrijd voltrokken: geringe verschillen (hoe kan het anders in een play-off?), ploegen die leuke dingen konden laten zien en soms ook dommere. Het is het niveau waarop Nederland zijn plaats moet bevechten, en al niet voor het eerst deed Ajax daarbij wat mag worden gevraagd, met fel spel in een samenstelling waarin de offensieve kwaliteiten konden renderen.

De afwezigheid van aanvaller Neres woog niet zwaar, en dat was tactisch verklaarbaar. Trainer Ten Hag kon nu zijn halve middenvelders en creatieve troeven Ziyech en Tadic als verkapte aanvallers laten spelen en Van de Beek aan het middenveld toevoegen. Zo oogde Ajax zeker naar internationale maatstaven toch wat steviger en minder kwetsbaar.

Drie doelpunten maakte Ajax er zowaar al mee in de eerste helft, en Van de Beek, Ziyech en Tadic waren misschien wel niet geheel toevallig de makers. Aangetekend zij daarbij wel dat het in twee gevallen niet tegenzat, zacht gezegd.

Rijkelijk beloond Al in de openingsminuten liet doelman Boyko de bal na een ogenschijnlijk al gesmoord schotje van Van de Beek over de doellijn rollen (1-0). Het schot van Ziyech, recht op Boyko af, werd doeltreffend van richting veranderd door verdediger Kadar (2-1). Tadic tikte de bal in na een harde voorzet van verdediger Tagliafico, die zich met volle overgave weer zo’n speler toonde die van dit soort wedstrijden leeft (3-1). Hij straalde daarmee evenals vorige week tegen Standard Luik iets uit wat zeker internationaal veel waard is. Ook Dinamo Kiev dreigde meer dan eens, en scoorde al vroeg met een rebound van Kedziora na een nog door doelman Onana gekeerde kopbal van Kadar (1-1). Gezien de verhoudingen werd Ajax rijkelijk beloond met de ruststand. Toch was de marge mede ook door voorwaartse drang afgedwongen, en daarbij: ook geluk is nodig, en je krijgt het met felheid vaak toch net iets eerder aan je zijde. Dat toenemend balverlies van de speelse Frenkie de Jong geen schade opleverde, was geluk van een andere orde, iets wat op een hoger niveau niet kan aanhouden. Op het niveau waarop de lat soms lager ligt, werd Ajax in de tweede helft herhaaldelijk teruggedrongen. Slagkracht ontbrak bij Dinamo Kiev na soms redelijk vloeiende aanvalsopzetten. Huntelaar kopte aan de overzijde op de lat, Ziyech schoot op de paal. Het was te mooi geweest, 4-1. Dit was al mooi, gunstige uitgangscijfers, met toch het gevoel dat het nog niet geheel gedaan kan zijn.

