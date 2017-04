De groene brug van Boris Johnson gaat voorlopig nergens heen

Leuk idee wellicht, op papier. De vorige burgemeester van Londen, Boris Johnson, drukte het plan er enkele jaren geleden vol overgave doorheen. De bouw moest zo'n 240 miljoen euro kosten, waarvan de grote meerderheid zou worden opgehoest door private partijen. En in principe zouden de eerste wandelaars er in 2018 overheen moeten gaan.

Lees verder na de advertentie

Maar, er is nog altijd niet begonnen met de bouw. Nu Johnson inmiddels het Londense stadhuis heeft verwisseld voor het regeringspluche, zit zijn opvolger Sadiq Khan vreselijk met het prestigeproject in zijn maag. De brug dreigt namelijk veel meer te gaan kosten dan Johnson de Londenaren ooit had voorgerekend en daar weigert de Labour-burgemeester voor op te draaien.

Nut en noodzaak Daarom besloot Khan een commissie aan te stellen om de nut en noodzaak van de brug te onderzoeken. Het eindrapport van de commissie maakt gehakt van de manier waarop het project onder leiding van Johnson tot stand is gekomen. Allereerst was er geen sprake van een 'eerlijke en open aanbesteding', maar was al van tevoren duidelijk dat architect Thomas Heatherwick, een goede bekende van Johnson, het project voor zijn rekening zou nemen. De Londense be­las­ting­be­ta­ler betaalt geen pond meer aan deze brug. Sadiq Khan, burgemeester van Londen In tweede plaats is er tot nu toe zo weinig geld opgehaald bij private partijen, dat de belastingbetaler in plaats van de geplande 60 miljoen, waarschijnlijk voor zo'n 200 miljoen zou moeten opdraaien. "Het is duidelijk dat in de besluitvorming electoraal gewin en prestige een belangrijkere rol speelden dan waar krijgen voor je geld", schreef Margaret Hodge, voorzitter van de onderzoekscommissie, waarmee ze stevige kritiek uit op Johnson.

Schrappen Volgens Hodge zit er daarom maar één ding op: het hele project schrappen, voor het te laat is. Dat er tot nu toe al tientallen miljoenen aan overheidsgeld is uitgegeven, moet de huidige burgemeester Khan maar op de koop toe nemen. Het is beter nu het verlies te nemen, dan er nog meer geld aan te verkwanselen. De Garden Bridge Trust, de stichting die verantwoordelijk is voor de bouw, blijft ondanks de felle kritiek in het project geloven. "Wij zijn ervan overtuigd dat de brug er komt en dat Londen en het Verenigd Koninkrijk er veel voordelen van zullen beleven." Dat kan echter alleen als burgemeester Khan bereid is om de geldkraan nog een keer open te zetten. En dat weigert hij. "De Londense belastingbetaler betaalt geen pond meer aan deze brug. Het is geheel de verantwoordelijkheid van de Garden Bridge Trust om dit project te realiseren." En Boris Johnson? Die weigerde mee te werken aan het onderzoeksrapport.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.