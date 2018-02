De griep is terug: epidemie duurt nu al meer dan elf weken

Dat waren er in de week daarvoor nog 140. De hardnekkige griep zorgt ook voor een piek in het aantal longontstekingen, dat zo’n 8 procent hoger ligt dan tijdens het hoogtepunt van het vorige griepseizoen, toch ook al een zware.

De griep zorgt voor een grote toeloop van patiënten in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. “Zoals veel ziekenhuizen, hebben ook wij te kampen met grote drukte op de spoedeisende hulp en op de verpleegafdelingen”, zegt een woordvoerder. Ze spreekt van een landelijk probleem.

Want inderdaad, ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het druk. Het ziekenhuis in Noord-Brabant kondigde vorige week zelfs even een patiëntenstop af, net als ziekenhuis Bernhoven, eveneens in Noord-Brabant en Gelre Ziekenhuis in Gelderland.

Het zijn vooral ouderen van boven de 75 jaar die worden opgenomen. Dat komt niet zozeer door het griepvirus zelf, maar door de complicaties die optreden bij de griep. Door het virus kunnen mensen longontsteking krijgen, of bronchitis. Voor ouderen boven de 75 zijn dat gevaarlijke aandoeningen. Als iemand ook nog eens alleen woont, is dat voor de huisarts extra reden zijn patiënt op te laten nemen.

Daardoor komen deze weken bij de ziekenhuizen eigenlijk drie problemen bij elkaar. De griep, de personeelstekorten in ziekenhuizen en de tekorten in de verpleeghuizen en de thuiszorg. Het Franciscus Gasthuis en Vlietland zegt dat het ‘intensief contact’ heeft met alle ouderenzorginstellingen en thuiszorginstellingen in de regio. Het gasthuis hoopt bedden vrij te maken door patiënten die geen medische zorg meer nodig hebben door te verwijzen. Maar in de ouderenzorg “is echter zeer beperkte capaciteit door tekorten, waardoor patiënten langer in het ziekenhuis verblijven dan medisch noodzakelijk is”, stelt het Rotterdamse ziekenhuis.

Het Franciscus Gasthuis denkt dat de drukte nog wel even aanhoudt, ook al omdat de griep nog niet van plan is onder de epidemiegrens te zakken. “Het houdt maar niet op”, zegt een woordvoerder van Bernhoven. Elf weken duurt de epidemie al. Dat is twee weken langer dan het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar. Nu hield de epidemie van vorig jaar het ook lang vol. Die duurde in totaal vijftien weken.