De Graafschap-trainer Henk de Jong gedijt het best op Friese bodem

Afgelopen week kwamen de spelers van De Graafschap in opstand tegen hun trainer, Henk de Jong. Dat kwam zo: alle spelers van De Graafschap hebben een wildcard, waarmee ze één keer per seizoen op eigen gelegenheid naar huis kunnen na een uitwedstrijd.

De Jong onttrok zich daar altijd aan. Hij wilde geen wildcard, omdat hij vindt dat een trainer, denkend in de discipline en het groepsproces, na een uitwedstrijd áltijd met de spelersbus terug naar Doetinchem moet. Tot afgelopen week dus. “De spelers zeiden: ‘Henk, je verdient een wildcard. Zo kun je snel bij je vrouw zijn.’ Mooi toch?” straalt Sandor van der Heide, assistent-trainer van De Graafschap, zaterdagavond vanachter een biertje na de knappe overwinning bij SC Heerenveen (0-3).

Zieke vrouw De spelers van De Graafschap zeiden het niet zomaar. Vorige week maakte De Jong, bezig aan zijn derde jaar bij de ‘Superboeren’, bekend dat hij na dit seizoen stopt bij De Graafschap. Hoofdreden: hij wil dichter bij zijn zieke vrouw zijn. De familie De Jong woont in Drachten, waardoor dagelijks twee keer 180 kilometer moet worden overbrugd naar Doetinchem. Verhuizen is geen optie. Henk is iemand die altijd met plezier naar zijn werk gaat. Hij wil dat spelers het maximale uit zichzelf halen. En dat lukt hem ook. Sandor van der Heide, assistent-trainer De Graafschap Hoe verdrietig de mededeling ook was, De Jong is zaterdagavond even opgewerkt als altijd voor het competitieduel met SC Heerenveen. Hij, Drachtenaar van geboorte, voelt zich thuis op de Friese grond van het Abe Lenstra-stadion. Iedereen krijgt een hand. De suppoosten voor de deur, de terreinknecht, de koffiejuffrouw, spelers en trainer van de tegenpartij; De Jong kent geen vijanden, lijkt het. Hoe de afgelopen week was geweest? “Niet anders dan anders”, stelt assistent Van der Heide. “Henk is iemand die altijd met plezier naar zijn werk gaat. Hij wil dat spelers elke dag het maximale uit zichzelf halen. En dat lukt hem ook.” De Jong (54) drukte de supporters van De Graafschap na de bekendmaking van zijn afscheid één ding op het hart: hij zal er alles aan doen om de ‘Superboeren’ te behouden voor de eredivisie. Zaterdagavond verloopt de jacht naar lijfsbehoud soeverein. Al na drie minuten komt De Graafschap op voorsprong via Benschop, die op knap aangeven van Matusiwa de verre hoek vindt. SC Heerenveen stelt daar vervolgens weinig tegenover.

Teamprestatie ‘Vlammers’, koosnaam voor spits Lammers en publiekslieveling Vlap (die samen de helft van de Friese doelpuntenproductie voor hun rekening namen), wordt volledig ontmanteld door de bezoekers. Vet (uit een corner van El Jebli) en Burgzorg (na een fraaie solo door de Heerenveen-defensie) bepalen de eindstand op 0-3. De Graafschap klimt daarmee naar de zestiende plek en –belangrijker nog – ziet de voorsprong op rode lantaarndrager NAC Breda oplopen naar acht punten. “Een teamprestatie”, roemt De Graafschap-aanvoerder Straalman na afloop. “Dat de trainer weg zou gaan, voelden we wel een beetje aankomen. Henk is een bijzondere man. Iemand die houdt van sfeer. Hoewel we voor de winterstop veel wedstrijden verloren, is dat nooit ten koste gegaan van de sfeer. Dat zegt wel iets.” De hoofdpersoon zelf wordt zaterdagavond van cameraploeg naar cameraploeg gesleept om zijn blijdschap in woorden te verpakken. En ja, natuurlijk wordt er gevraagd naar eerste divisionist Cambuur Leeuwarden; die club maakte – toevallig of niet – afgelopen week bekend de samenwerking met de huidige trainer Hake na dit seizoen te zullen beëindigen. “Er speelt een aantal dingen”, zegt De Jong cryptisch. “Binnen een week ben ik eruit. Ik zal daarbij m’n gevoel volgen.” Zo verlaat De Jong zaterdagavond het Abe Lenstra-stadion. Niet naar Doetinchem, maar naar Drachten. Met dank aan zijn wildcard.

Olde Riekerink: We speelden slecht SC Heerenveen-trainer Jan Olde Riekerink kon zaterdagavond niet tevreden zijn over zijn elftal, dat – na zes wedstrijden zonder nederlaag – hard onderuit ging tegen De Graafschap (0-3). “De eerste helft was slecht”, analyseerde hij. “En de tweede helft was héél slecht.”

Olde Riekerink zag dat zijn elftal de slag op het middenveld verloor. “80 procent van de ‘tweede ballen’ was voor De Graafschap”, stelde hij. “Dat heeft te maken met spelers die anticiperen, klaarstaan, en bereid zijn om vuile meters te maken om een bal af te pakken. Complimenten voor De Graafschap. Zij hebben een enorme strijdlust aan de dag gelegd.” Meer verhalen over voetbal vindt u op trouw.nl/voetbal.

