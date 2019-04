De Graafschap neemt afstand van de laatste plek in de eredivisie

De vreugde kwam uit zijn tenen, zoals ook zijn spelers tot het uiterste hadden moeten gaan. Henk de Jong, bezig aan zijn laatste weken als trainer van De Graafschap, schreeuwde het gisteravond uit van opluchting na de overwinning van zijn club op FC Emmen (1-0).

De Jong zag zijn missie daarmee geslaagd voor de 32ste speelronde in de eredivisie. De Graafschap nam tegen een directe concurrent, FC Emmen, afstand van rodelantaarndrager NAC Breda, dat in de resterende drie competitiewedstrijden nog minimaal vijf punten moet zien te overbruggen op nummer zeventien Excelsior (te beginnen vanavond tegen Feyenoord, 20.45 uur).

Nummer vijftien FC Emmen (32 punten) verzuimde tegen De Graafschap (zestiende met 29 punten) definitief afstand te nemen van de gevarenzone. Dat kon het elftal van trainer Lukkien zichzelf aanrekenen. Het ging te onzorgvuldig om met de kansen op De Vijverberg.

Voor FC Emmen-doelman Scherpen, die in de belangstelling van Ajax staat, werd de historische avond ook een pijnlijke. Na elf minuten mikte hij een eenvoudige terugspeelbal in de voeten van tegenstander Narsingh, waarna de bal belandde bij Serrarens. De spits schoot onberispelijk raak: 1-0.

De Graafschap-FC Emmen, een duel dat nooit eerder werd gespeeld in de eredivisie, was al bij voorbaat een bijzondere wedstrijd. Beide ploegen startten met elf Nederlanders. De laatste keer dat er 22 Nederlanders aan de aftrap verschenen was op 3 februari 2015 (Go Ahead Eagles-Excelsior).

De Graafschap en FC Emmen kunnen zich nu, na een ‘lentestop’ van tweeënhalve week (omdat voetbalbond KNVB besloot de 33ste speelronde in z’n geheel te verplaatsen naar 15 mei vanwege het Europese succes van Ajax), gaan klaarmaken voor een spannend slot van de competitie. De Graafschap treft in de resterende twee speelronden nog Vitesse (uit) en Ajax (thuis), terwijl FC Emmen het nog moet opnemen tegen Willem II (uit) en FC Groningen (thuis).

Avontuurlijk

Of dat een juiste weergave van het spelbeeld was? Neen. FC Emmen liet ook in Doetinchem zien dat het georganiseerd, avontuurlijk spel in zich heeft. Het werd dit keer alleen niet omgezet in doelpunten. Vooral spits De Leeuw kon zich dat aantrekken. Een intikker, volley en kopkans waren voor de pauze niet aan hem besteed.

Na rust verscheen ook FC Emmen-spits Arias voor doelman Bertrams, maar de goalie keerde zijn inzet. Lukkien, zich bewust van de mogelijkheid om het verblijf in de eredivisie met een jaar te verlengen, besloot in het laatste kwartier al zijn troeven op tafel te leggen.

De Emmen-trainer wisselde aanvallend en bracht offensieve krachten als Niemeijer, Braken en Bannink. Het leverde echter niet het gewenste effect op voor FC Emmen.

De Jong, die na dit seizoen vertrekt naar Cambuur Leeuwarden, zag doelman Bertrams uitgroeien tot man van de wedstrijd tegen FC Emmen. De keeper redde op een schot van Bijl en plukte met één hand een kopbal van Kuipers uit het doel. De Jong reageerde vol blijdschap. Want hij weet: directe degradatie is zo goed als zeker afgewend.

Wedstrijdverslagen en analyses leest u op trouw.nl/voetbal.