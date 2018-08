De 'gouden tijd' op de Wallen is voorbij: prostituees kampen met flinke schulden

Niemand heeft een totaaloverzicht. Maar dat de schuldenproblematiek groot is, bevestigen de drie christelijke organisaties die op de Wallen sekswerkers bijstaan: het Leger des Heils, Scharlaken Koord en Bright Fame. Ook raamexploitant Mastén Stavast zegt dat de gouden tijd voorbij is.

“Overdag is de leegstand enorm. Voor een kamer op de Oudezijds Achterburgwal vraag ik voor een dagdienst 80 euro. Maar de dames komen niet.” Stavast heeft op de Oudezijds en in steegjes vlakbij 27 ramen in negen panden.

Redenen voor de terugloop in klandizie zijn het verdwijnen van klanten naar internet en de vele toeristen. Jaarlijks trekken de Wallen 2,5 miljoen bezoekers. Prostituees haten de plekken op de grachten waar toeristen – velen met kinderen – voorbijlopen. Zij komen zelden binnen maar maken wel foto’s.

Prostituee is nu een heel moeilijk beroep PIC, prostitutie informatiecentrum

“En dat maakt de vrouwen helemaal gek”, zegt een medewerkster van PIC, het prostitutie informatiecentrum. Liever staan de sekswerkers in de steegjes, waar zij steeds later aan hun avonddienst beginnen om de glurende massa te omzeilen.

“Prostituee is nu een heel moeilijk beroep”, zegt ook raamexploitant Stavast. Hulpverleners signaleren dat steeds meer vrouwen die bij hen aankloppen schulden hebben of opbouwen.

Stigma “Het is een groot probleem”, zegt Monique Smit, maatschappelijk werker bij Scharlaken Koord. Frits Rouvoet (broer van ex-minister André van de ChristenUnie) van Bright Fame onderschrijft dat: “Het is overleven.” Laatst had hij voor een meisje op een excelsheet haar boekhouding voorgerekend. “Zij haalde zesduizend euro per maand binnen, maar moest er toch 850 euro op toeleggen.” Dit is het plaatje voor een zelfstandige onderneemster achter de ramen: de kamerhuur voor de avond dan wel nacht varieert van 120 tot 200 euro, afhankelijk van de populariteit van de plek. De meesten werken zes avonden. Een maand raamhuur kost dan tussen de 2880 en 4800 euro. Een klant betaalt 50 euro voor 20 minuten. Hoewel er altijd vrouwen zijn die heel goed verdienen, valt het hulpverleners op hoeveel prostituees klagen dat zij maar één, twee of drie klanten krijgen. Stel dat vijf mannen een vrouw ‘bezoeken’ achter een raam van 120 euro. Er gaat 21 procent btw vanaf, en uiteindelijk ook inkomstenbelasting. Blijft over 15 euro per klant. De meeste sekswerkers komen uit Oost-Europa en Latijns-Amerika. Als ze in Nederland arriveren, beginnen ze al met een schuld vanwege de reis en woningborgsom. Die schuld wegwerken valt meestal erg tegen. Smit van Scharlaken Koord: “Een Bulgaars meisje van 22 jaar oud dat per maand 7000 euro betaalt aan raam- en woonlasten, moest om haar plek te behouden voor twee weken vakantie 1600 euro doorbetalen.” Zolang een maandloon in Roemenië en Bulgarije 400 netto is, zal zelfs het ergste werk in Nederland blijven lokken. Er zijn niet alleen financiële problemen. Bijna iedereen maakt ook geweld mee, blijkt uit recent onderzoek van Soa Aids Nederland. En er zijn het stigma, het leven met een geheim, gezondheidsrisico’s en constante vernederingen. Waarom gaat iemand nog achter een raam staan? “Liever eigen baas en snel klaar, dan urenlang naar huwelijksproblemen luisteren”, zegt het PIC. “Velen negeren de problemen tot het te laat is”, zegt Scharlaken Koord. En zolang een maandloon in Roemenië en Bulgarije 400 netto is, zal zelfs het ergste werk in Nederland blijven lokken. Wie eenmaal in het vak begint, komt er moeilijk uit. Toch zijn er vorig jaar tegen de honderd vrouwen gestopt met sekswerk.

