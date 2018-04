De golven worden hoger, maar Sea Watch 3 laat niemand achter op zee

De zee is spiegelglad en de bemanning van Sea Watch 3 is extra alert: ze houdt rekening met boten met vluchtelingen en migranten uit Libië. Vlak voor de wisseling van de wacht, om zeven uur 's ochtends, belt het centrum van de Italiaanse kustwacht. Er is een rubberboot in nood, maar die bevindt zich nog in Libische territoriale wateren. De Italianen vragen Sea Watch 3 om in de richting van de rubberboot te varen, maar buiten de Libische territoriale wateren te blijven.

De voltallige bemanning wordt gewekt, ook degenen die 's nachts hebben wachtgelopen. Iedereen heeft een taak en weet precies wat hem te doen staat. De teams maken zich klaar om met reddingsboten naar de plek te varen. Uit het vrachtruim wordt een flinke voorraad reddingsdekens en flessen drinkwater omhoog gehaald. Grote rubberen zitmatten worden uitgerold over het dek.

Na enige tijd melden de Italianen dat de Libische kustwacht de zaak onder haar hoede neemt. Sea Watch 3 moet van de Libiërs acht zeemijl afstand houden.

In groepjes van tien

Dan toont de radar iets wat lijkt op een rubberboot, vlakbij. De verrekijker geeft even later uitsluitsel. Na snelle afstemming met het kustwachtcentrum MRCC in Rome zet de Sea Watch 3 een reddingsoperatie in gang. Onder de bemanning is er een soort ontlading. Dit is waarvoor ze hier zijn, waarvoor ze hebben getraind en op de uitkijk hebben gestaan.

Op de eerste boot is nog lang niet iedereen gered en het weer verslechtert in rap tempo

De reddingsboten worden te water gelaten en varen naar de mensen in nood. Er zijn zo'n 150 personen op de rubberboot, onder wie enkele vrouwen en kinderen. Terwijl de reddingswerkers eerst iedereen van een zwemvest voorzien en daarna de vluchtelingen en migranten in groepjes van tien naar de Sea Watch 3 overzetten, blijkt er even verderop een tweede overvolle rubberboot in nood te zijn.

Op de eerste boot is echter nog lang niet iedereen gered, en ondertussen verslechtert het weer in rap tempo. De tweede boot krijgt eerst reddingsvesten uitgedeeld. Daarna wordt verder gewerkt aan het evacueren van de eerste boot. Beheerst voeren de vrijwilligers de reddingsoperatie uit. Een zwaluw vliegt over en neemt een kijkje.