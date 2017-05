De Giro is een harde leerschool voor Dumoulin

Tom Dumoulin kroop bij de ploegbus van Sunweb op zijn hometrainer. Die routine na een wedstrijd is ondertussen zo ingeslepen dat hij zich waarschijnlijk ontheemd voelt als het apparaat per ongeluk een keer vergeten wordt. “Mag ik hersteldrank? Dit is water.” Op de top van de slotklim naar een van die troosteloze skioorden in de uitlopers van de Italiaanse Alpen trapte de 26-jarige Nederlander stoïcijns zijn cooling-down minuutjes weg.

Dumoulins ingesleten gewoonte vormde een schril contrast met de uren daarvoor. Dumoulin blunderde, stuntelde en liep zodoende bijna 100 kilometer lang achter de feiten aan tussen Innichen en Piancavallo. Het kostte hem na negen dagen uiteindelijk zijn roze leiderstrui.

Hij wist zelf ook dat hij een kinderlijke vertoning had afgeleverd. Dat maakte zijn ontboezeming eigenlijk nog pijnlijker. “Ik zat halfweg achterin het peloton een beetje lekker te keuvelen.” Stom, stom, stom, zeiden zijn ogen. “Een regelrechte beginnersfout”, erkende hij zonder veel schroom. Van de veel geroemde professionaliteit van Sunweb en Dumoulin was weinig meer over.

“Je moet ook niet achterin zitten als leider”, zei de Limburger alsof hij zichzelf de les probeerde te lezen. Daar was het dan rijkelijk laat voor. “Heel dom van mij.” De consequentie was dat Dumoulin zijn manschappen razendsnel opsoupeerde. En erger: zijn eigen benen. “We kwamen wel weer terug bij Nibali en Quintana maar die inspanning was niet nodig geweest. Als je je al niet best voelt, want het liep sowieso niet echt vandaag bij mij, dan wordt het een moeilijk verhaal in de finale.”

Strohalm

Door zijn onhandigheid leverde de Nederlander bijna een minuut in op Quintana en Nibali. De Colombiaan is nu de nieuwe leider in de honderdste Giro. Dumoulin, Nibali en Pinot staan op minder dan een minuut van de roze truidrager. Dat de Giro eindigt in een apotheose, staat wel vast. Alleen niet die waarop Dumoulin gehoopt had. “Ik heb met vandaag vrede. Nu hopen dat ik goed kan herstellen.”

De nieuwe roze truidrager Nairo Quintana (m). © Photo News

Dumoulin gelooft in zijn kansen, zei hij op Piancavallo meer tussen hoop en vrees. Het roze sierde weliswaar nog zijn torso tijdens het uitfietsen, tweehonderd meter verderop werd de nieuwe klassementsleider in een actueel exemplaar gestoken. “Als dit mijn enige slechte dag is, dan worden de laatste etappes nog heel spannend.”

Het is feitelijk niet meer dan een strohalm waaraan hij zich vastklampt. De laatste bergrit, zaterdag, dwingt de renners over twee lange en slopende klimmen van eerste categorie. Als Dumoulin daar nog meer tijd verspeelt, volstaat de tijdrit zondag niet langer meer om zijn verlies te compenseren. Quintana liet gisteren doorschemeren wat morgen zijn enige doel is: “Dumoulin aanvallen.”

De Giro is in meerdere facetten een leerschool voor Dumoulin. Brieste hij eergisteren nogal fors in de media omdat hij Nibali een gebrek aan samenwerking verweet, gisterochtend maakte hij op het startpodium in Innichen als een kleine schooljongen zijn excuses. Nibali stond naast hem, onaangedaan. “Het was niet erg respectvol van mij. Ik had het niet had moeten zeggen. Ik liet mij leiden door emotie”, tikte Dumoulin lichtjes op Nibali’s rug.

Nauwelijks twee uur later was de strijdbijl weer opgegraven. De Giro is een harde leerschool voor Dumoulin.