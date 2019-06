De gezondheidsraad weet het zeker: vaccineren tegen HPV helpt en jongens moeten ook ingeënt

Volgens de raad is vaccinatie veilig, en vermindert het de kans dat vrouwen een infectie met het HPV-virus krijgen met 80 tot 100 procent. Zo’n infectie lijdt in een deel van de gevallen tot baarmoederhalskanker, waaraan jaarlijks zo’n tweehonderd vrouwen overlijden.

De raad adviseert ook het moment van de prik voor alle kinderen te vervroegen naar 9 jaar.

In Nederland is inmiddels tien jaar ervaring met het vaccin voor 13- en 14-jarige meisjes, en ook meer dan zestig andere landen zijn gaan vaccineren. Daardoor is nu meer bekend over de veiligheid en effectiviteit van de vaccins. “Internationaal zijn tienduizenden, misschien wel honderdduizenden ingeënt”, zegt woordvoerder Eert Schoten van de Gezondheidsraad. “Daardoor weten we zeker dat er geen bijwerkingen zijn. Alle angst daarvoor is aantoonbaar ongegrond. En als je je laat vaccineren, bescherm je jezelf en je partner zo goed als zeker tegen kanker door HPV.”

Uit een van de onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen tussen 16 en 24 die een centrum voor seksuele gezondheid bezoeken, steeds minder vaak een HPV-infectie hebben sinds de start van de vaccinatiecampagne in Nederland. In 2009 was dat nog 23 procent, in 2015 nog maar 15 procent.

Bovendien is nu duidelijk dat ook bepaalde vormen van kanker aan de penis, anus, mond en keel veroorzaakt worden door HPV. Daarom adviseert de raad ook jongens te laten inenten. Bovendien zorgt dat ervoor dat meisjes nog beter beschermd zijn, omdat jongens het virus zo niet meer kunnen overbrengen. De raad adviseert ook het moment van de prik voor alle kinderen te vervroegen naar 9 jaar.

Steun Kinderartsen en SOA Aids Nederland spraken woensdagochtend meteen hun steun uit aan het advies. Kanker door twee veelvoorkomende vormen van HPV is volledig uit te bannen als in Nederland 80 procent van de jongens en meisjes gevaccineerd is, zo stelt de raad. De vraag is of het lukt die graad te halen. De vaccinatiegraad bij meisjes is na een lichte stijging tot ongeveer 60 procent de afgelopen jaren gedaald tot ruim 45 procent. Maar ook die lagere vaccinatiegraad bij alleen meisjes leidt op de lange termijn (over 70 jaar) tot een daling van het voorkomen van HPV-infecties .

Vaccinatiegraad De Gezondheidsraad hoopt dat haar advies ervoor zorgt dat meer kinderen zich laten vaccineren. “We hebben tien jaar ervaring en hebben alle recente wetenschappelijke documentatie in kaart gebracht. Het is overduidelijk dat er grote voordelen zijn”, zegt Eert Schoten. Verder is de vaccinatiegraad wat hem betreft een ‘uitvoeringskwestie’. “Wij hebben gekeken of uitbreiding van het programma wetenschappelijk verantwoord is. Het antwoord is overduidelijk ja.”

