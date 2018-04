De gele praatpaal keert terug langs de weg, als oplaadpaal

Ecoleon, de aannemer die in opdracht van Rijkswaterstaat de gele bakens van de weg verwijderde, gaat ze ombouwen. Het bedrijf verkocht aanvankelijk binnen een half uur vijfhonderd afgedankte praatpalen online. En vroeg, toen de volgende vijfhonderd op de markt kwamen, geïnteresseerde kopers om een plan voor een duurzame toepassing. "Veel ideeën kwamen neer op: bouw de praatpaal om tot laadpaal. Dat gaan we nu met veel van de 2300 resterende palen doen", zegt woordvoerster Gertske de Bruin.

Er komen twee type laadpalen op de markt; eentje voor elektrische fietsen en eentje voor auto's met een accu. Dat kost wel wat: de fietslaadpaal gaat bijvoorbeeld voor een kleine 2500 euro van de hand. De autolaadpaal doet zo'n 3500 eur0, maar volgens De Bruin is ook dat een concurrerende prijs. "Je kunt er bovendien twee auto's tegelijk mee opladen." En tegen meerprijs zijn toeters en bellen mogelijk. Zoals bedrijfslogo's of -kleuren.

"Een deel van de palen krijgt ook een communicatieve functie", zegt De Bruin. Dat lijkt ongerijmd - want was het mobieltje niet de killer van de praatpaal? "Maar de palen zijn bijvoorbeeld gemakkelijk voor het oproepen van taxi's. Zorginstellingen hebben ook interesse en op festivals kunnen ze een functie krijgen als er een noodoproep gedaan moet worden." Want mobieltjes zijn leuk, maar als de accu leeg is, heb je er niks aan. Ideetje: een praatlaadpaal voor mobieltjes?