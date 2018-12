De gele hesjes zijn het zat! Maar wat?

Het moet gezegd: op Facebook knispert het. De ene na de andere gele-hesjes-groep plopt op, en ze zijn weliswaar besloten, maar iedereen wordt als lid toegelaten. Zolang de leden maar beloven dat hun teksten niet racistisch zijn. De landelijke groep 'GeleHesjes NL' telt inmiddels meer dan twintigduizend volgers.

Naast een foto-overzicht van de wapperende hesjes die door heel Nederland over standbeelden en balkons zijn gedrapeerd ('stil protest') biedt Facebook in verschillende groepen een reeks oproepen om dit weekend vooral weer te gaan demonstreren. Nijmegen doet mee, Maastricht, maar ook de grote steden als Amsterdam en Rotterdam sluiten zich aan.

Koers onduidelijk

Het verzoek is nadrukkelijk géén geweld te gebruiken, zoals dit in Frankrijk wel het geval is. Maar dat is ook direct de enige beleidslijn van de nieuwe burgerbeweging. Want waar ze nu precies voor of tegen is, blijft per individu verschillen. Guus de Graaf bijvoorbeeld klaagt erover dat hij zijn eigen leven niet langer kan leiden. "Roken wordt duurder, bier wordt duurder, en ik mag straks niet meer met mijn auto door de milieuzone", schrijft hij.

De Facebookgroep GeleHesjes NL publiceerde deze week een verklaring, waarin geprobeerd is alle verschillende standpunten uit het land samen te vatten. Zo ontstaan ongewild de contouren van een programma van een beweging die nadrukkelijk géén partij is. Maar er kunnen ook zomaar standpunten bijkomen of afvallen, schrijft de anonieme samensteller. Iedereen is vrij te vinden wat hij of zij wil. Dat maakt een koers voor een buitenstaander niet duidelijker.

Wat aan de samengeharkte standpunten opvalt, is dat zij strak tegen het programma van de Socialistische Partij (SP) aanliggen. De deelnemers noemen zich 'hardwerkende Nederlanders' en hebben het helemaal gehad met wat in één woord 'het establishment' kan worden genoemd. Rutte III moet zo snel mogelijk naar huis, waarna er een kabinet komt dat wél naar het volk luistert. Opvallend is ook dat de gele hesjes in Nederland níet in opstand komen tegen de hogere persoonlijke kosten van milieu- of klimaatbeleid (ze zijn dus niet antigroen), er is veel eerder sprake van een groep aan de onderkant van de samenleving die zich in de steek gelaten voelt.

Daar 'wordt vrijwel alles duurder, en heeft de onderste laag van de samenleving het zwaarder, terwijl de elite het geld naar zich toe graait'. Om dat tegen te gaan moet er een basisinkomen worden ingevoerd. Ook moeten zorg en onderwijs betaalbaar, toegankelijk en inkomensafhankelijk gemaakt worden, ook een punt dat in het SP-programma niet zou misstaan. En verder mag er geen winstoogmerk bestaan voor zorg, onderwijs, energie, water, openbaar vervoer en wonen.