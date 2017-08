De geboren leider van Les Bleus

In het leven bestaan er twee soorten mensen, zei de Franse bondscoach Didier Deschamps (48) eens. Je hebt leiders en mensen die volgen. Deschamps kende geen twijfel toen hem gevraagd werd tot welke categorie hij zelf behoort. "Ik ben een leider", zei hij afgemeten.

Deschamps is een geboren trainer. Niemand keek er raar van op toen hij als twaalfjarige aanvoerder werd bij zijn jeugdclub Aviron Bayonnais, waar zijn teamgenoten niet alleen twee koppen groter waren maar ook nog eens twee jaar ouder. 'DD' waakte als een oude veldheer over zijn manschappen. Uiteraard vanuit zijn positie als centrale middenvelder.

Hoewel zijn leiderschap onbetwist was, had niemand verwacht dat Deschamps later zou uitgroeien tot de succesvolste Franse voetballer aller tijden. Zijn erelijst is omvangrijk. Deschamps won de Champions League met Olympique Marseille (1993) en Juventus (1996) en werd Europees- en wereldkampioen met Frankrijk. De Franse pers loofde nadien de moed en winnaarsmentaliteit van 'de kleine krijger'.

Voor Deschamps, tweede zoon uit een arbeidersgezin, was het leiderschap een compensatie voor zijn weinig indrukwekkende techniek en fysiek. Aan zelfkennis ontbrak het hem niet. Deschamps deed als kind aan handbal, verspringen en − met name − rugby, een populaire sport in Frankrijk. "Maar daar stopte ik mee toen ik me realiseerde dat de jongens om mij heen stuk voor stuk groter waren", blikte Deschamps later lachend terug.

Verwende voetbalmiljonairs

Na zijn actieve carrière − die hem voerde langs Nantes, Olympique Marseille, Bordeaux, Juventus, Chelsea en Valencia − was het geen verrassing dat Deschamps in 2001 trainer werd. Hij begon bij AS Monaco. Daarmee was Deschamps erg succesvol. In 2004 verloor hij de Champions League-finale van FC Porto, dat getraind werd door José Mourinho. Sinds 2012 is Deschamps bondscoach van het Franse elftal.

Deschamps kreeg een lastige taak mee bij zijn aanstelling als hoofd van Les Bleus. Niet alleen de resultaten moesten beter, ook de relatie met het Franse publiek diende hersteld te worden. Zij waren even klaar met de verwende voetbalmiljonairs die intern voortdurend overhoop lagen en weigerden voor elkaar te werken.

Deschamps was de juiste man op de juiste plaats. Hij leidde Frankrijk naar het WK in Brazilië, waar het in de kwartfinale verloor van de latere wereldkampioen Duitsland, en bereikte vorig jaar de EK-finale in eigen land, waarin Frankrijk na verlenging verloor van Portugal. Hoewel dat zonder twijfel de grootste teleurstelling uit zijn carrière is, zorgde Deschamps ervoor dat het Franse volk weer trots kon zijn op de nationale voetbalploeg.