De frequenties voor het razendsnelle 5G-netwerk gaan eind dit jaar in de verkoop

Er liggen nog wat blokkades op de digitale snelweg, maar het netwerk nadert zijn voltooiing: 5G, de opvolger van het mobiele netwerk 4G, staat in de startblokken. Eind dit jaar of begin volgend jaar mogen drie telecomaanbieders via een veiling een gooi doen naar de frequenties. Wel een gooi met beperkingen, overigens.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) adviseerde het ministerie van economische zaken gisteren dat het moet voorkomen dat er te veel frequenties naar één aanbieder gaan. De drie biedende partijen KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile mogen per aanbieder maximaal 40 procent van de te veilen frequenties in hun bezit krijgen, zo stelt de toezichthouder, anders ontstaat er op delen van het netwerk een monopolist. Dat drijft de prijs op en dat is niet goed voor de consument. Maatregelen om ruimte te maken voor een vierde aanbieder, vindt de ACM niet nodig.

KPN wil nog niet op de verkoop van de frequenties vooruit lopen, “Maar in zijn algemeenheid vinden we dat de veiling moet leiden tot redelijke prijzen”, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Boeren

Door de hoge snelheden die met 5G kunnen worden gehaald is veel mogelijk. Zo kunnen boeren met behulp van drones, die via het 5G-net communiceren, vee en gewassen veel beter in de gaten houden en zullen in de toekomst autonoom rijdende auto’s aan het netwerk gekoppeld worden. Op het platteland hebben ambulances en zelfrijdende streekbusjes straks veel voordeel van een snelle verbinding.

Via een slimme camera in een augmented realitybril kan ambulancepersoneel vanuit de polder bijvoorbeeld beelden sturen naar het ziekenhuis in de stad van de wonden van de patiënt. De artsen daar kunnen dan hulp op afstand verlenen. In theorie is het met 5G bovendien mogelijk dat bezoekers vanuit een vol voetbalstadion tegelijkertijd filmpjes kunnen versturen. Voor dergelijke toepassingen is het huidige 4G-netwerk niet snel en betrouwbaar genoeg.

Een Samsung Galaxy S10 5G-smartphone. Fabrikanten van elektronica bereiden zich al voor op het nieuwe netwerk. © AFP

In het dunbevolkte Noord-Oost Groningen en in Drenthe is al uitgebreid met 5G getest. Die testen werden echter gehinderd omdat Nederlandse inlichtingendiensten de frequentie claimden. Die gebruiken ze namelijk om internationaal dataverkeer te onderscheppen. Volgens de geheime diensten zouden andere gebruikers van de golflengte storing kunnen veroorzaken. Het probleem lijkt inmiddels te worden opgelost; de activiteiten van de geheime dienst zullen in de toekomst vanuit het buitenland worden voortgezet.