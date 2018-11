De Franse politie grijpt in bij demonstratie ‘gele hesjes’: traangaswolken vullen de Champs-Elysées

Demonstreren mag vandaag alleen op het marsveld bij de Eiffeltoren. Maar die locatie is volgens veel demonstranten geen plaats die de macht symboliseert en dus niet geschikt. Bovendien is het marsveld zo groot, dat je er het risico loopt onvoldoende zichtbaar te zijn.

Een groep van zo’n vijfduizend ‘gilets jaunes’ negeerde vandaag het verbod om te demonstreren op de Champs-Elysées, anderen trokken op richting het Elysée-paleis. Precies waar van tevoren voor was gewaarschuwd, gebeurde toen: radicale demonstranten wierpen barricades op van stenen uit het plaveisel en hekken van een bouwplaats. Weldra ging de ‘mooiste avenue van de wereld’ gehuld in dikke wolken traangas.

Minister van binnenlandse zaken Christophe Castaner gaf Marine Le Pen, leidster van het Rassemblement National, de schuld van de ongeregeldheden. Volgens Castaner riep Le Pen gisteren mensen expliciet op naar de Champs-Elysées te komen. Le Pen ontkende dat en benadrukte dat zij alleen heeft gevraagd waarom de gele hesjes geen toestemming kregen om op de ‘Champs’ op te mogen.

Onvoorspelbaar

Het grote probleem deze dag is het gebrek aan leiding bij de gele hesjes, die bestaan uit een los verband van comités en Facebookgroepen. Hierdoor krijgt de actie een onvoorspelbaar karakter, ook al wil de overgrote meerderheid vreedzaam bijeenkomen.

Sinds vorige week hebben de hesjes overal in het land wegen, rotondes, parkeerplaatsen van grote supermarkten en tolpoorten bezet. Elke dag zijn er minder deelnemers, maar de beweging dooft niet vanzelf uit zoals de regering hoopte.

De demonstratie vandaag in Parijs is daar een nieuw bewijs van. De hesjes willen doorgaan tot de geplande verhoging in januari van een groene taks op benzine en diesel van tafel is. De belofte dat ‘de hele groene fiscaliteit’ tegen het licht zal worden gehouden, heeft de gemoederen niet tot bedaren gebracht. Bovendien is de steun van de bevolking voor de hesjes, ook na een week waarin twee doden vielen en honderden mensen gewond raakten, nog steeds groot. Zo’n 75 procent van de ondervraagden steunt het oproer.

Dat heeft alles te maken met het feit dat het nu niet eens vakbonden zijn die voor een deelbelang de straat op gaan. De gele hesjes bestaan vooral uit werkende armen en mensen die de eindjes met moeite aan elkaar knopen. Velen wonen ver van de grote steden en hun onmiddellijke omgeving omdat zij de woonruimte hier niet kunnen betalen. Zij zijn afhankelijk van hun auto om te werken.