De fnuikende manier van denken bij Ajax

Ajax is wat spelers kwijtgeraakt, ja, zoals dat meestal gaat. Ik zoek de kern ergens anders.

Coach José Mourinho van Manchester United legde eind vorig seizoen in de finale van de Europa League de vinger ten overvloede op de zere plek. Hij had zijn tactiek vrijwel volledig afgestemd op Lasse Schöne, de bij een beetje tegenstand te kwetsbare centrale middenvelder die daar door Ajax’ vorige trainer Peter Bosz was neergezet.

Een vuistregel in sportmanagement wil dat je juist bij voorspoed, in het geval van Ajax de Europese campagne, moet snijden om weer iets verder te komen. Dat is niet gebeurd, omdat ze bij Ajax geen moment denken dat zo’n type speler te kwetsbaar kan zijn. Ze denken dat het op hun manier moet kunnen, met hun voetbal, omdat de speler zo lekker een bal kan raken.

Bedenkelijk teken Keizer werd als nieuwe trainer aangesteld, omdat hij de club kende, omdat hij wist hoe er werd gedacht, omdat hij ook zo dacht. Dat bleek: hij stelde Schöne op, voor mij het eerste bedenkelijke teken. Het ging uiteraard al snel niet goed. Frenkie de Jong kwam er te staan, een talent, maar ook niet de speler die voor de daar benodigde stevigheid kan zorgen. Altijd diezelfde platengroeven in de analyses, als het bij Ajax niet loopt Die speler heeft Ajax niet, daar kijkt Ajax nooit naar. Bijkomend gevolg is dat De Jong het volgende talent is dat bij gebrek aan steun en sturing verzandt, steun en sturing die nu juist het type speler waar Ajax nooit naar kijkt naast stevigheid kan bieden. En o ja, Keizer begon ook te goochelen met een systeem met zijn twee spitsen, Kasper Dolberg en Klaas Jan Huntelaar, vier aanvallers in totaal. Heilloos, want bij een beetje tegenstand te kwetsbaar. Typisch geval van geen keuze willen maken, kenmerkend voor onervarenheid, funest voor een trainer. Spelers voelen dat, ze voelen dat de trainer niet weet wat hij wil en zo voetballen ze nu: de linkervoet weet niet wat de rechter doet.