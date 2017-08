De fiscus zegt het nu zelf ook: innen van belasting is in gevaar

Uit de memo blijkt dat de Belastingdienst met zo’n zeshonderd verschillende ict-systemen werkt. Enkele tientallen daarvan hebben het predicaat ‘Opruimen’ gekregen. Zoals een systeem dat de gevolgen van de millenniumbug moet ondervangen.

De vernieuwing van die verouderde en inefficiënte systemen gaat echter langzaam. Met mogelijk grote gevolgen, zoals verkeerd verzonden brieven, onjuiste aanslagen, slepende navorderingen en onterechte foutmeldingen op het scherm van mensen die aangifte doen. Miljoenen belastingbetalers kunnen daar last van hebben.

Omdat veel van de mensen die met de huidige systemen kunnen werken met pensioen gaan of ontslag hebben genomen, is er steeds minder kennis over. In de interne evaluatie waarschuwt de fiscus dat hierdoor ‘de continuiteit van het inningsproces niet is gegarandeerd’.

De Belastingdienst zegt daarom druk bezig te zijn de systemen te vernieuwen. Dat zou moeten zorgen voor 750 miljoen euro aan extra belastinginkomsten. In 2020 moeten alle nieuwe systemen werken, stelt de dienst.

In gevaar Eerder dit jaar concludeerden twee top-ambtenaren ook al dat het werk van de Belastingdienst in gevaar is. De organisatie zou te veel op eigen houtje opereren, waardoor de continuïteit van de dienst in gevaar is geweest. Dat zou in de toekomst weer kunnen gebeuren, schreven Hans Borstlap (voormalig lid van de Raad van State) en Tjibbe Joustra (ex-secretaris generaal en nu voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid) na onderzoek.

Probleem na probleem Er zijn al jaren problemen bij de Belastingdienst. Zo krijgt de dienst sinds 2012 extra geld om controles uit te voeren, maar door personeelsgebrek komt daar tot nu toe weinig van terecht. Door extra heffingen zou de fiscus de jaarlijkse investeringen van bijna 1 miljard euro ruimschoots terugverdienen, was het idee. Maar in de jaren 2013 tot en met 2016 heeft de Belastingdienst alleen in 2015 iets meer opgehaald dan voorzien. In de andere jaren waren de naheffingen flink lager. Staatssecretaris Wieber kreeg eerder al kritiek vanwege een uit de hand gelopen vertrekregeling, waardoor veel meer gekwalificeerde inspecteurs dan voorzien vertrokken. In januari van dit jaar concludeerde een onderzoekscommissie dat 'de continuïteit van een aantal processen' door de vertrekregeling in gevaar is gekomen. Wiebes hield toen vol dat de 'cruciale functies' van de Belastingdienst niet in gevaar komen door de vertrekregeling. Afgelopen jaar voldeed de Belastingdienst ook al niet aan de norm voor het aantal te controleren aangiften. Ook het aantal boekenonderzoeken bleef achter. De fiscus behandelde 839.400 aangiften inkomstenbelasting op een totaal van 11,7 miljoen. Dat hadden er 845.000 moeten zijn. Een jaar eerder werd de norm met meer dan een miljoen wel ruimschoots gehaald. Volgens de fiscus is de nadruk verschoven naar aangiften met een groter risico en belang. Die kosten meer tijd.

Koploper Overigens is er niet alleen slecht nieuws voor de Belastingdienst. Met de vooringevulde aangifte loopt de Nederlandse fiscus wereldwijd voorop; veel mensen hoeven nauwelijks nog gegevens in te voeren als ze aangifte doen. Lees ook: Een simpel belastingstelsel is nog niet zo eenvoudig

