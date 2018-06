De finish van de Volvo Ocean Race zet Den Haag op de kaart

Honderden mensen op de pier kijken verder. Ze turen door een verrekijker naar het water, wachtend op een puntje. Om de zoveel minuten kijken ze op het scherm van hun telefoon, om via een live verbinding te zien of de boten van de Volvo Ocean Race er al aan komen. Op de achtergrond het strand van Scheveningen, dat is volgebouwd met een festivalterrein waar tien voetbalvelden in passen.

De zeilfans hebben de virtuele landkaart negen maanden lang in de gaten gehouden tijdens de belangrijkste zeilrace om de wereld die om de drie jaar wordt gehouden. Dan lag er weer een wit puntje voorop, de boot van het Spaanse Mapfre. Of de gele van Bouwe Bekking, de Nederlandse boot van Team Brunel. Met drie boten op kop die het verschil in de eindsprint gaan maken, kan het scenario voor de organisatie van het evenement niet beter zijn.

Om de bezoekers te trakteren op een prime-time show werd er nog een extra lus aan de route toegevoegd, of de schippers daar nu blij mee waren of niet. Vanwege de harde wind zouden de boten anders midden in de nacht aankomen. En dat willen de fans niet.

De boot Turn the Tide on Plastic combineerde de zeilwedstrijd met een lobby om plastic uit te bannen

Volgen vanuit huis De Volvo Ocean Race geldt wereldwijd als een voorbeeld in het promoten van sport via sponsors. Voor een publieksonvriendelijke sport als zeilen – wat amper te volgen is omdat het op zee gebeurt – was de zeilrace om de wereld voor de thuisblijvers een genot om te volgen. De boten waren dag en nacht via een gps-volger te zien. Op elke etappe zat een reporter van het team aan boord, die beelden via drones en camera’s de wereld instuurde. We zagen hoe Alex Gough van team Sun Hung Kai/Scallywag in de vierde etappe van de Filipijnen naar Hongkong werd gered nadat hij overboord werd geslagen. We zagen ook veel dingen niet. Hoe in hetzelfde team de Britse zeiler John Fisher vermist raakte op de meest afgelegen plek op aarde. Fisher sloeg overboord op de Zuidelijke Oceaan, op een plek waar de astronauten in het internationale ruimtestation - 400 kilometer boven de oceaan - de dichtstbijzijnde mensen zijn. Na een urenlange zoektocht vervolgde de bemanning met een gebroken hart de tocht naar land. Fisher was onvindbaar en niet meer te redden. De Volvo Ocean Race wacht op niemand. De race gaat door, net als het mediaspektakel eromheen. © ANP