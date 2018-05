De fietser rukt op als melkkoe voor de Europese stad, maar die is daar niet klaar voor

De auto is nog altijd de heilige koe, terwijl de fietser de melkkoe is. De economische betekenis van fietsers en voetgangers voor de stad wordt in heel Europa onderschat, blijkt uit onderzoek van ingenieursadviesbureau Sweco. Europese steden, ook die in het fietsvriendelijke Nederland, hebben de snelle opkomst van de e-bike onderschat en de infrastructuur voor de groeiende stroom fietsers en voetgangers verwaarloosd, constateren de onderzoekers. Stoepen, pleinen, wegen en paden zijn eenvoudigweg niet meer ingericht op deze groeiende groep weggebruikers én consumenten.

Lees verder na de advertentie

"Want fietsers besteden veel bij winkels en bedrijven", zegt Jeroen Quee, specialist mobiliteit bij Sweco Nederland en een van de auteurs van het rapport. "Voetgangers en fietsers besteden eenvoudiger en vaker hun geld bij lokale winkels, cafés en restaurants dan automobilisten omdat ze geen parkeerproblemen kennen. Ze winkelen bovendien gerichter omdat ze hun fiets vaak direct voor de deur kwijt kunnen."

Auto eerst Voor zolang als het duurt dan, want veel Europese steden hebben tot in lengte van dagen de prioriteit gegeven aan de auto, juist de winkeliers die zo van de fietsers en voetgangers profiteren. Quee: "Nog altijd maken winkels en bedrijven zich vaak vooral sterk voor parkeerplaatsen en een goede bereikbaarheid voor auto's, maar uiteindelijk is iedereen hartstikke blij als een gebied fietsvriendelijker is gemaakt." Ook steden als Amsterdam zullen snel moeten inspelen op de enorme toestroom aan e-bikers Vooral in Duitsland en Engeland is volgens Sweco nogal wat achterstallig onderhoud te plegen. Steden als Düsseldorf en Frankfurt zijn gebouwd voor auto's, terwijl Duitsland inmiddels, in absolute aantallen, de meeste fietsen van de Europese landen telt. En in Londen groeide het fietsverkeer tussen 2005 en 2015 met liefst 61 procent. Quee: "Dan is het frappant dat ze fietsen in Engeland nog als een vorm van sport zien."

Te weinig stalruimte Om zich klaar te maken voor de toekomst, zo adviseert Sweco in het rapport, moeten steden de ontwikkeling van infrastructuur voor deze groep weggebruikers versnellen, bijvoorbeeld door autostroken om te zetten naar ruimte voor fietsers en voetgangers, door het aanleggen van snelfietspaden en door kruispunten opnieuw te ontwerpen zodat fietsers en voetgangers zich veilig kunnen verplaatsen. Daarnaast hebben steden volgens de onderzoekers veel te weinig stalruimte voor tweewielers en bakfietsen. Ook steden als Amsterdam en Kopenhagen, die van oudsher de rode loper voor fietsers en wandelaars uitleggen, zullen snel moeten inspelen op met name de enorme toestroom aan e-bikers. “In Nederland worden we ingehaald door de werkelijkheid." Wijnand Veeneman, onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft, stelt dat het nog verder aanpassen van Nederlandse binnensteden aan langzaam verkeer niet zo een-twee-drie van de grond komt: “We denken in Nederland sterk nationaal want daar zit het meeste belastinggeld en de politieke aandacht. Daardoor gaat het meer over files op snelwegen en gedoe op het spoor, dan over fietsen en lopen." Voor een snelle aanpak van meer fietsvriendelijkere infrastructuur helpt dat niet, vindt Veeneman, die erop wijst dat het nu eenmaal even duurt om steden van autovriendelijk naar autoluw om te bouwen. "Dat zijn heel langzame processen. Gelukkig hebben lokale wethouders allang in de gaten wat de meerwaarde van fietsers en voetgangers is."