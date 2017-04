De fiets is een dodelijk vervoermiddel geworden

Met steeds meer ouderen op de e-bike en stoïcijns appende jongeren zijn fietsers een kwetsbare groep. Met ­name onder 12- tot met 17-jarigen en 60-plussers vallen veel slachtoffers. “In 2015 was meer dan de helft van het aantal ernstige verkeersgewonden fietser”, zegt onderzoeker Saskia de Craen van SWOV, het instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. “Oudere fietsers zijn kwetsbaar. Door de vergrijzing is hun aantal enorm gegroeid.”

Jarenlang stond Nederland in de topdrie van veilige verkeerslanden in Europa, maar inmiddels zijn we gezakt naar de negende plaats. Dat moet anders, vinden onder meer SWOV, Veilig Verkeer Nederland en de ANWB.

Hieronder de belangrijkste voorstellen om de veiligheid van fietsers te verbeteren.

1. Verbeter de infrastructuur Het weghalen van paaltjes, stoepranden en verhogingen kan veel schelen, zegt Saskia de Craen. Dat zijn eenvoudige oplossingen met een groot effect. Ook de aanleg van meer vrijliggende fietspaden komt de veiligheid ten goede. “Wij verbazen ons erover dat veel fietsers zich moeten mengen met zwaar vrachtverkeer op 50 kilometerwegen. Ik snap dat er niet overal ruimte is voor een vrijliggend fietspad. Waar dat er niet is, moet de snelheid naar beneden.” Een ander probleem is de toenemende drukte op het fietspad, waar de gewone tweewieler tegenwoordig omringd wordt door bakfietsen, snorfietsen en segways. Dat is lastig op te lossen, zegt De Craen, maar het is een goed ­begin om de snorfiets naar de rijbaan te verwijzen. “We hebben voor Amsterdam berekend dat dat een stuk veiliger is; mits de snorfietsers een helm dragen.”

2. Richt 30 km-zones veiliger in In 2015 vielen er 40 verkeersdoden in een 30 kilometergebied. Dat is heel opmerkelijk, zegt De Craen, zeker in verhouding tot het totale aantal verkeersdoden van 621. Het is niet altijd duidelijk om wat voor ongelukken het gaat, maar SWOV vermoedt dat veel van dit soort zones niet goed zijn ingericht. Vaak staat er alleen een bordje, maar is verder alles hetzelfde. “Dan wordt er toch te hard gereden. Door drempels en andere bestrating aan te leggen, zoals klinkers, voelen automobilisten zelf ook dat 30 kilometer in zo’n zone een prettige snelheid is.”

3. Meer politiecontroles De handhaving moet weer terug naar het niveau van 2007, vinden de organisaties. Het aantal politiecontroles is sindsdien met 75 procent afgenomen, blijkt uit onderzoek van SWOV. In dat jaar waren er 1,46 miljoen ‘staandehoudingen’ (zoals alcoholcontroles), vorig jaar waren dat er nog maar 360.000. “De politie heeft andere prioriteiten gekregen”, zegt De Craen. Ook staan er sinds vorig jaar veel minder flitspalen langs de weg. Dat heeft weliswaar niet tot minder boetes geleid omdat alle palen inmiddels geautomatiseerd zijn (en dus altijd aanstaan). Maar van palen kan ook een preventieve werking uitgaan, zegt De Craen. Zelfs al staan ze uit.

4. Verbied appen op de fiets Het is lastig te zeggen of jongeren de afgelopen jaren roekelozer zijn gaan fietsen. Maar dat hun overmatige smartphonegebruik de veiligheid op de weg niet bevordert, is duidelijk. Er moet daarom een verbod komen op gebruik van sociale media en appen op de fiets, vinden de betrokken organisaties. Het is niet ondenkbaar dat zo’n verbod er binnenkort echt komt: minister Schultz van infrastructuur werkt aan een wetsvoorstel, met steun van de Tweede Kamer. Ook driekwart van de Nederlanders is voor een verbod op appen op de fiets, bleek eerder dit jaar uit onderzoek in opdracht van het ­ministerie. Niet alleen van de 55-plussers wil 90 procent de telefoon op de fiets verbieden, maar ook de helft van de jongeren.

