De festivalgangers in Las Vegas konden geen kant op

De politie-eenheid die zondagavond in Las Vegas koortsachtig op zoek was naar een schutter in een hotelkamer, hoefde niet lang te zoeken in het meer dan 3000 kamers tellende Mandalay Bay Resort and Casino. Door de kruitdamp was in een kamer op de 32ste verdieping het brandalarm afgegaan. Toen ze met explosieven binnen drongen, vonden ze de 64-jarige Stephen Paddock, dood door eigen hand.

Voor het hotel, waar hij een kogelregen had laten neerdalen op de 22.000 bezoekers van een countryfestival, werden minstens 58 doden geteld, en vielen meer dan 500 gewonden. Daarmee heeft de lijst van grote moordpartijen in de VS door terroristen of gestoorden met een vuur­wapen een nieuwe nummer één.

Het schieten begon kort na tien uur, toen op de laatste dag van het Route 91 Harvest-festival de laatste zanger, Jason Aldean, op het podium stond. Op video-opnamen van getuigen is te horen dat het salvo’s waren van soms bijna tien seconden, wat suggereert dat de schutter gebruik maakte van een automatisch wapen, dat kogels blijft afvuren zolang iemand de trekker indrukt. Volgens Amerikaanse media werden er negentien geweren in de hotelkamer gevonden. Paddock, een professioneel gokker, verbleef al sinds donderdag in het hotel.

Samen in de taxi Toen het schieten begon, zochten concertgangers in paniek een veilig heenkomen. Ook daarbij vielen ­gewonden. Een taxichauffeur vertelde aan de Washington Post dat mensen in paniek in de taxi sprongen, en anderen smeekten of ze er nog bij mochten. Honderden verscholen zich in het kantoor van een bedrijf dat helikopterrondvluchten aanbiedt, inclusief een gewonde die er provisorisch werd behandeld. In het traumacentrum van het University Medical Center in Las ­Vegas werden in korte tijd ruim honderd patiënten binnengebracht. Daar was onlangs nog een training gehouden voor een massaschietpartij, onder leiding van iemand die de schietpartij vorig jaar in nachtclub Pulse in Orlando had meegemaakt. Tot zondagavond was dat, met 49 doden, de ergste massaschietpartij die de VS sinds deTweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. President Donald Trump sprak het land kort toe en hield een minuut stilte. In een sombere, ­ingehouden toespraak noemde hij wat er gebeurde ‘een daad van pure slechtheid’, prees hij de politie die de dader zo snel had gelokaliseerd en vroeg hij God om de familie van de slachtoffers te steunen. Hij kondigde aan dat hij vandaag naar Las Vegas zal gaan om er te spreken met gewonden en nabestaanden. Vandaag is hij eerst nog in Puerto Rico, om met eigen ogen te zien hoe ­orkaan Maria daar heeft huisge­houden. Op dit moment is over het motief van de schutter nog niets bekend. Hij had geen strafblad, en werd voor zover bekend niet verdacht van het hebben van terroristische plannen. Islamitische Staat liet weten dat Paddock een van de soldaten van de terreurorganisatie was, een recente bekeerling tot de islam. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat IS een aanslag opeist, die later niets met de organisatie te maken bleek te hebben.

Familie dader reageert ontzet De familie van Stephen Paddock (64), de dader van het bloedbad in Las Vegas, is verbijsterd. Zijn broer Eric zegt tegen de Washington Post dat hij de FBI drie jaar aan sms-berichten heeft overhandigd. Hoewel de dader een gokker was, leek er geen sprake van te zijn dat hij schulden had, verklaarde Eric. Ook hing zijn broer geen specifieke ideologie of religie aan. “We snappen er niets van, er was geen enkele aanwijzing dat hij tot zoiets in staat was.”