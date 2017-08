De Feesten van Gràcia worden in mineur gevierd

“Wij hebben vanochtend een cursus creatief knippen gehad”, vertelt socioloog Anna Mora (32). “Alle grote concerten zijn helaas geschrapt vanwege de aanslagen.”

De Feesten van Gràcia, de belangrijkste buurtfeest in Barcelona, die jaarlijks in de centrumwijk plaatsvinden, worden deze dagen in mineur gevierd vanwege de bloedige terreuraanslagen in Barcelona en Cambrils. Op de feesten wemelt het doorgaans van allerlei beginnende lokale bandjes en traditiegetrouw worden de feesten, die vorige week maandag van start gingen, gevierd met uitbundige straatversieringen.

“Zelfs de uitverkiezing van de mooiste straat is uitgesteld”, vertelt Mora, die deze dagen de functie van ‘president’ van de straat bekleedt. “De gemeente heeft sinds donderdagavond vrijwel alle politie van hier overgeplaatst naar strategische plekken in de stad.” Het is een domper voor de straat Jezus die dit jaar, als een van de 22 straten, voor het eerst meedoet tijdens het 200-jarig jubileum van de buurtfeesten.

De Feesten van Gràcia zijn in toeristenstad Barcelona al lang niet meer een lokaal gebeuren. Het leeuwendeel van de bezoekers kom tegenwoordig van elders, waardoor het karakter van een ons kent ons buurtfeest de laatste jaren tanende was. Juist daarom hadden de organisatoren hier een enigszins ingewikkeld te volgen versierthema bedacht voor de straat Jezus. Het knutselwerk moet de wedergeboorte van de straat voorstellen, waarbij het niet meer alleen van de toeristen is, maar van de buurtbewoners zelf.

Voetjes van de vloer Maar toen zigzagde donderdag een busje in een dodenrit over de Ramblas, die maar even verderop ligt. “Vrijdag was het hier uitgestorven”, vertelt Mora. “Maar zaterdag ging het al weer wat beter”. Zaterdagavond stond de straat alweer helemaal vol. De dj kreeg de voetjes van de vloer en bij het luisteren van evergreens ging iedereen helemaal uit z’n dak. Buurtbewoners én toeristen dansten gezamenlijk het verdriet over de terreuraanslagen voor even weg. “Het was echt een soort catharsis om de opgekropte energie van afgelopen dagen te geleiden”, vertelt Mora geëmotioneerd. Maandag zijn de drie dagen van nationale rouw na de aanslagen voorbij en zullen de pleinen van buurt op de afsluitingsdag van de feesten weer vergeven zijn van concerten en muziek. Dan wordt ook alsnog voor de 200ste maal de mooiste straat van Gràcia gekozen.

