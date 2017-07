De Fed wil niet terug naar de hoge rentes van vroeger

De voorzitter van de Fed, Janet Yellen, is bezorgd over de aanhoudende lage inflatie in de Verenigde Staten. Die wil maar niet omhoog, wat ze ook doet. Vervelend voor consumenten en bedrijven met leningen. Immers, als de geldontwaarding laag is, blijven schulden zwaar wegen. Dat tikt dubbel zo hard aan als de -rente ook nog eens stijgt en mensen meer moeten betalen voor een lening.

Daarom moet niemand terug willen naar de hoge rentepercentages van vroeger, zei voorzitter Janet Yellen van de Amerikaanse centrale bank vandaag.

Toch vindt Yellen dat de rente wel iets moet stijgen, want het huidige niveau is abnormaal laag. Dat zal de komende tijd ook gebeuren, met kleine stapjes, in de hoop dat inflatie niet nog verder zakt. Want dat is wat er normaal gebeurt als een centrale bankier aan de renteknop draait.

Trump zou zijn economisch topadviseur Gary Cohn willen voordragen als nieuwe Fed-voorzitter

Verborgen werkloosheid Waarom Yellen het toch aandurft om bij een lage inflatie aan de knop te draaien? Omdat de knop niet goed meer werkt. Als oorzaak noemde Yellen ‘bepaalde prijscategorieën’ en ‘tijdelijke factoren’. Met prijscategorieën bedoelt Yellen de lage olieprijzen, die doorwerken in andere producten. De tijdelijke factoren slaan op de werkloosheid. Die is laag, wat normaal gesproken goed is voor de inflatie. Immers, hoe minder werklozen des te meer salaris werknemers kunnen vragen. Maar dat mechanisme werkt niet meer. Althans, niet als de officiële werkloosheidscijfers als maatstaf worden gebruikt. Volgens die cijfers zijn er inderdaad weinig werklozen. Maar wat deze cijfers niet zeggen, is hoeveel deeltijdwerkers liever langer willen werken, hoeveel mensen een baantje hebben onder hun niveau en hoeveel Amerikanen buiten het zicht van het systeem zijn geraakt en niet langer voorkomen in de werkloosheidsstatistieken. Er is dus veel verborgen werkloosheid waardoor werkgevers niet de noodzaak voelen om meer voor hun personeel te bepalen. Het is een probleem dat ook in Europa speelt. Yellen zei dat de Fed dit jaar begint met afbouwen van de balans. Die is fors gegroeid omdat de bank op grote schaal obligaties opkocht; een manier om geld te scheppen. De vraag is of Yellen dat zelf meemaakt. President Donald Trump wil haar waarschijnlijk binnenkort vervangen. Trump zou zijn economisch topadviseur Gary Cohn willen voordragen als nieuwe Fed-voorzitter.

