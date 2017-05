De FBI heeft een lange geschiedenis van duisternis en vals spel

Ondertussen was op het hoofdkantoor van de FBI in Washington zijn ontslagbrief bezorgd. President Trump stelt dat hij zo het vertrouwen van het publiek in de FBI wil herstellen. Of dat ooit lukt? De binnenlandse veiligheidsdienst heeft een lange geschiedenis van duisternis en vals spel.

De bekendste directeur blijft ongetwijfeld J. Edgar Hoover. In 1924 benoemd door een Republikeinse president en aan de macht gebleven tot 1972, toen hij op 77-jarige leeftijd aan een hartaanval stierf. Vier Democratische presidenten wilden van deze alleenheerser af, maar het lukte niemand. Speciaal vanwege hem werd nadien een maximumtermijn van 10 jaar ingesteld. Directeur Comey haalt krap vier jaar, nog geen tiende van Hoovers tijd.

Zwart Amerika onder de duim houden

Van nature is een veiligheidsdienst op de hand van de machthebbers. Hoover deed daar wat scheppen bovenop. In de twintiger jaren was er al kritiek dat een moordgolf op indianen niet werd onderzocht. In 1939 maakte de FBI pro-actief detentielijsten voor Japanse Amerikanen. Zo konden slechts een paar uur na de aanval op Pearl Harbor duizenden Japans-Amerikanen worden gearresteerd en naar concentratiekampen afgevoerd.

Fake news is op de burelen van Hoover uitgevonden

Inmiddels is de FBI minder aan een politieke partij gebonden, maar onder Hoover was het doel om links en zwart Amerika onder de duim houden. In de jaren vijftig en zestig maakte de FBI zich vooral zorgen over de groeiende invloed van zwarte strijders voor burgerrechten. De zwarte voorman Theodore Howard klaagde over de inertie van de FBI bij talloze moorden op zwarte burgers, zoals de gruwelijk verminkte tiener Emmett Till. Daders werden amper opgespoord. Howard kreeg voor straf jarenlang Hoovers mannen achter zich aan. Dominee King werd afgeluisterd, bedreigd en gechanteerd. De Black Panthers noemde Hoover in 1969 de grootste bedreiging voor de binnenlandse veiligheid. De burgerrechtenorganisatie in het de facto nog gesegregeerde Amerika werd geïnfiltreerd en aangepakt tot er niets meer van over was.

FBI-baas J. Edgar Hoover, in gezelschap van president John F. Kennedy (l) en zijn broer Robert Kennedy in februari 1961. © AP

In 1971 maakten inbrekers documenten openbaar waarin de FBI-operatie CoIntelPro uit de doeken werd gedaan. Als een politieke oorlogsmachine had de FBI zwarte en progressieve leiders aangevallen. Fake news is op de burelen van Hoover uitgevonden; de FBI werkte met omgekochte getuigen, bestookte de media met valse berichten en rommelde met bewijs zodat onschuldige verdachten voor de rechter kwamen. Ook feministes en activisten tegen de Vietnamoorlog werden zo getroffen.