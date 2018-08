De ezels op Santorini zuchten onder de vele toeristen op hun rug

Het schouwspel heeft van Santorini het populairste vakantie-eiland gemaakt, met een onwaarschijnlijk aantal van twee miljoen bezoekers per jaar. Kreta ontvangt er minder - en daar past Santorini 80 keer in.

Lees verder na de advertentie

Niet alleen de menselijke bevolking - ruim 15.000 zielen groot - zucht onder de hordes toeristen. Ook de tientallen lokale ezels moeten het ontgelden. Want wat is er nou leuker dan, na aankomst in de haven, op de rug van een ezel de klimmen en zo omhoog de 400 meter hoge caldera te beklimmen? Minder inspannend dan lopen, en authentieker dan de kabelbaan. De eigenaren van de ezels knijpen in hun handjes vanwege het almaar toenemende bezoekers dat Santorini per cruiseschip aandoet, maar dierenbeschermers luiden de noodklok. Het zijn er te veel, en ze zijn te dik.

Ezels kunnen mensen vervoeren, zolang het maar op een dier­vrien­de­lij­ke manier gebeurt. Helaas zien veel eigenaren ze vooral als gereedschap

"Het probleem speelt al jaren. Maar we willen nu dat er eindelijk eens iets aan gedaan wordt", zegt Serafina Avramidou van Animal Action Greece. "Het probleem is niet het vervoer van de mensen op zich. Het gaat ons om het misbruik van dieren puur en alleen voor toeristische doeleinden." De ezels moeten te vaak en te veel tillen. Niet alleen toeristen, maar ook bouwmaterialen en afval. Als vuistregel geldt dat een ezel niet meer dan 20 procent van zijn eigen gewicht moet tillen, maar die norm wordt regelmatig overschreden. Ook krijgen ze onvoldoende schaduw, en zijn de zadels voor de dieren vaak niet comfortabel.

Opstootjes Met een andere organisatie heeft Animal Action Greece eind van de maand een gesprek met de burgemeester van Santorini. "We willen dat er een registratiesysteem komt, zodat duidelijk is wie de eigenaar is. Er moeten rusttijden komen. En voldoende plaatsen in de schaduw, en plekken met schoon drinkwater, boven of onderaan de route. Verder moet het verboden worden de poten aan elkaar te binden om ervoor te zorgen dat de ezels niet weglopen." Vorige maand ontstonden er opstootjes tussen eigenaren van ezels en demonstrerende dierenrechtenactivisten. Avramidou kiest liever de diplomatieke weg. "Een oplossing hoeft niet moeilijk te zijn. Wij willen niemand werk afnemen. Ezels kunnen mensen vervoeren, zolang het maar op een diervriendelijke manier gebeurt. Helaas zien veel eigenaren ze vooral als gereedschap." Ook toeristen kunnen hun steentje bijdragen, zegt ze. Bijvoorbeeld door geen ritje te accepteren als een dier er slecht verzorgd of moe uitziet. "Via de portemonnee gaat de verandering misschien nog wel het snelst."