De extreem hete zomer wordt normaal

Begin augustus deed de natuur er nog een schepje bovenop met hittegolf Lucifer. Van Zuid-Frankrijk tot de Balkan piekte het kwik een paar dagen boven de veertig graden, terwijl het in de nachten hier en daar boven de dertig bleef hangen.

Het was niet alleen natuurgeweld, schrijven meteorologen in een vandaag verschenen rapport. De hand van de mens was in deze zomerse recordhitte duidelijk te merken. “Door de opwarming van de aarde is de kans op zo’n zomer nu één op tien”, zegt Geert Jan van Oldenborgh van het KNMI. “Dat was een eeuw geleden hooguit één op honderd. Sommige klimaatmodellen konden zoveel warmte zonder bijkomende opwarming zelfs helemaal niet reproduceren.”

Het ziet er niet naar uit dat deze records lang standhouden. Voorlopig is de uitstoot van broeikasgassen nog niet tot staan gebracht. De aarde warmt geleidelijk verder op en tot nu toe is de trend dat het in het Middellandse Zeegebied extra hard gaat. Van Oldenborgh: “Onze modellen laten zien dat halverwege deze eeuw de zomer van 2017 heel gewoon is geworden. Tenzij die uitstoot rigoureus is teruggebracht.”

De meteorologen zetten voor heel Europa de gemiddelde zomertemperaturen van dit jaar op een rijtje en lieten diverse weermodellen berekenen hoe groot de kansen voor dit record waren. Modellen met en zonder klimaatverandering. Daaruit bleek dat de kans op een extreem warme zomer met een factor tien is toegenomen. “Minstens een factor tien”, zegt Van Oldenborgh. “Maar waarschijnlijk is het een factor honderd. Omdat de kansen een eeuw geleden zeer klein waren, is de onzekerheid daarover groot.”

Voor de hittegolf deden ze iets vergelijkbaars, alleen bekeken ze nu de temperatuurreeksen van individuele meetstations. Opnieuw vergeleken ze de kansen in een wereld met of zonder extra broeikasgassen. Een hittegolf als die van 2017 bleek vier tot acht keer zo waarschijnlijk geworden. “In de huidige wereld komt die eens in de tien jaar voor, rond 2035 eens in de vijf jaar en in 2070 om het jaar”, zegt Van Oldenborgh. “Over een halve eeuw is een hittegolf boven de veertig graden in Zuid-Europa heel normaal geworden.”

Wat hem nog het meest verbaast is dat het allemaal zo zichtbaar is geworden. “Toen ik twintig jaar geleden bij het KNMI kwam werken, zat er nog veel ruis in de waarnemingen en zag je alleen de algemene trend van de opwarming. Nu kun je de veranderingen in zoiets extreems als hittegolven al aan individuele thermometers aflezen.”