De ex-premier van Macedonië is gevlucht naar Hongarije, en dat land levert hem niet zomaar uit

Hongarije zal een verzoek van Macedonië om oud-premier Nikola Gruevski uit te leveren, bekijken en wegen, zei de Hongaarse premier Viktor Orbán gisteren. Gruevski ontvluchtte eerder deze maand Macedonië, vlak voordat hij zich bij de gevangenis moest melden. Hij is veroordeeld tot twee jaar cel vanwege ambtsmisbruik. Hij schafte onder meer van overheidsgeld een dure privé-auto aan.

In Hongarije vroeg de ex-premier, die Macedonië van 2006 tot 2016 leidde, politiek asiel aan. Hij zegt zijn leven in zijn eigen land niet zeker te zijn. Ook al benadrukte Orbán dat het een zaak van justitie is en niet van de politiek, hij gaf wel duidelijk zijn mening. Gruevski is een bondgenoot en 'bondgenoten moet je eerlijk behandelen'.

Orbán beschouwt Gruevski als medestander in de strijd tegen migratie. "Zonder hem zou het veel moeilijker geweest zijn, zo niet onmogelijk om de Hongaarse grens te bewaken", zei hij. "Hij was immers de eerste Balkanpoliticus die een muur bouwde."

Zonder paspoort

Gruevski kan niet boven de wet geplaatst worden, voegde Orbán toe, maar hij kan wel een eerlijk proces krijgen. In Macedonië is dat een stuk lastiger volgens de Hongaarse premier. "Er wordt in Macedonië een complexe politieke strijd gevoerd en daar is justitie ook onderdeel van."

Orbán beschreef in een radio-interview Gruevski's vlucht over de Balkan als een spannende 'thriller'. De precieze details over de tocht zijn nog niet bekend, maar duidelijk is wel dat hij zonder paspoort - dat had hij eerder al bij de Macedonische autoriteiten moeten inleveren - door verschillende Balkanlanden is gereisd. Zo bevestigde de Servische president Aleksandar Vucic begin deze week dat Gruevski zijn land heeft gepasseerd. Vucic had geen reden gezien de Macedoniër tegen te houden omdat hij een identiteitsbewijs bij zich zou hebben gehad en er nog geen arrestatiebevel lag.

Kritiek op het Hongaarse welkom voor Gruevski komt overigens niet alleen uit Skopje. Ook vanuit Brussel klinkt kritiek. Volgens Eurocommissaris Johannes Hahn heeft de Hongaarse premier Viktor Orbán wel iets uit te leggen. "Opvallend dat Hongarije een voorstander is van EU-lidmaatschap voor Macedonië, maar het niet als veilig beschouwt", twitterde Hahn.