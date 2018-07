De evacuatie van de Witte Helmen tekent de wanhopige situatie van de Syrische rebellen

Met behulp van het Israëlische leger zijn 422 mensen – Witte Helmen en hun familieleden – naar Jordanië gebracht. In eerste instantie was er sprake van 800 personen die geëvacueerd zouden worden, maar blijkbaar is dat niet gelukt. Achterblijvende vrijwilligers lopen groot risico om door de Syrische regering opgepakt te worden.

Degenen die wel zijn opgehaald, zullen vanuit Jordanië doorreizen naar drie landen die hebben afgesproken om hen op te vangen: Duitsland, Groot-Brittannië en Canada. De Witte Helmen worden financieel gesteund door het Westen. Het evacuatieplan is vorige week besproken tijdens de Navo-top in Brussel.

De Witte Helmen, officieel Syrische Burgerbescherming geheten, zijn bekend geworden door de hulp die zij bieden aan burgers in steden waar de overheid niet meer aanwezig is. Zij halen slachtoffers onder het puin vandaan en brengen hen naar ziekenhuizen. Daarnaast geven ze voorlichting over veiligheid aan kinderen en leveren ze eerste levensbehoeften. Met de camera’s op hun helmen hebben zij ook veel beelden gemaakt van de oorlogsmisdaden die zijn gepleegd in Syrië.

Tegenactie Omdat ze actief zijn in gebieden waar rebellen de macht hebben, met wie ze dus ook samenwerken, beschouwt de Syrische regering van president Assad hen als een ‘terroristische organisatie’. In de rest van de wereld wordt dat anders gezien, zo waren de hulpverleners in 2016 kanshebber voor de Nobelprijs voor de Vrede. “De Witte Helmen hebben meer dan 115.000 levens gered tijdens het Syrische conflict, met grote risico’s voor hun eigen levens”, melden de Britse ministers voor internationale ontwikkeling en buitenlandse zaken, Penny Mordaunt en Jeremy Hunt. De organisatie sprong in het oog tijdens de slag om Aleppo, die twee jaar geleden werd gewonnen door het Syrische regeringsleger. Het Israëlische leger heeft duidelijk gemaakt dat het hier gaat om een ‘uitzonderlijk humanitair gebaar’ Dat leger vecht nu met 1000 tot 1500 overgebleven strijders van Islamitische Staat in het zuidwesten van Syrië, tegen de grens met de door Israël bezette Golan-hoogte. Veel leden van de Witte Helmen hadden zich langs die grens teruggetrokken, omdat ze wisten dat het leger daar niet bombardeert. Anders riskeert Assad een tegenactie door de Israëliërs.

‘Uitzonderlijk gebaar’ Het Israëlische leger heeft duidelijk gemaakt dat het hier gaat om een ‘uitzonderlijk humanitair gebaar’, op verzoek van de Verenigde Naties en Europese bondgenoten. Er is geen sprake van nieuw beleid. Israël blijft meestal buiten de oorlog in Syrië, waar het alle strijdende partijen als vijanden beschouwt. De Syrische regering noemde de evacuatie ‘een schandaal’, maar heeft voor zover bekend geen pogingen ondernomen om die tegen te houden. Het vertrek van de Witte Helmen tekent de benarde positie van de rebellen die het opnemen tegen Assad. Velen van hen zijn al onder vrijgeleide van het leger vertrokken naar de stad Idlib, in het noordwesten van het land. De Verenigde Staten hebben zich onlangs teruggetrokken als steunpilaar voor de rebellen Idlib is nu het laatste bolwerk van de rebellen. Zij kunnen militair weinig inbrengen tegen het leger, dat gesteund wordt door Russische en Iraanse militairen. Bovendien hebben de Verenigde Staten zich onlangs teruggetrokken als steunpilaar voor de rebellen. Aan het begin van deze maand liet de Amerikaanse ambassade in Jordanië weten dat zij niet meer op steun konden rekenen. Jordanië houdt ondertussen de grens met Syrië gesloten. Het buurland, dat ten minste 650.000 vluchtelingen herbergt, zegt er niet nog meer te kunnen opvangen. Voor de Witte Helmen wordt nu een uitzondering gemaakt, ook omdat andere landen hebben toegezegd hen binnen enkele maanden op te nemen.