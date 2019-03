De EU wil eenheid in confrontatie met China

Het meest in het oog springt de aanleg van 5G, het supersnelle mobiele internet van de toekomst. Het Chinese bedrijf Huawei is wereldwijd marktleider, tot groot ongenoegen van de Verenigde Staten. Washington weert Huawei van de eigen 5G-markt, en oefent druk uit op bond­genoten om hetzelfde te doen. De VS vrezen dat Chinese inlichtingendiensten via Huawei meelezen en dat ­rivaal Peking de wereldwijde digitale infrastructuur kan gaan beheersen.

Regeringsleiders zullen tijdens hun topontmoeting de Europese Commissie vragen om met een plan te komen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel noemde het dinsdag ‘wenselijk’ dat alle landen één lijn kiezen over Huawei. Inhoudelijk hield ze zich op de vlakte over mogelijke restricties aan het bedrijf.

Eén front

Als de EU Huawei weert, dan is solidariteit tussen de lidstaten nodig om de diplomatieke toorn van China te weerstaan. De Chinese minister van buitenlandse zaken Wang Yi noemde restricties aan het bedrijf ‘abnormaal en immoreel’ omdat het om politiek gemotiveerde en ongegronde Amerikaanse aantijgingen zou gaan. Mocht Europa Huawei wel toelaten, dan zal één diplomatiek front tegen de woede uit Washington goed uitkomen.

Vorige week presenteerde de Commissie al een analyse over een mogelijke nieuwe koers richting China. De conclusies suggereren dat Huawei het wel eens lastig kan krijgen. De Commissie definieert het veiligheidsrisico dat buitenlandse telecombedrijven vormen erg breed. Het gaat niet alleen om achterdeurtjes in het netwerk die hackers of spionnen kunnen gebruiken. Het is volgens de Commissie al een veiligheidsrisico op zich als buitenlandse bedrijven een dominante positie hebben in de Europese digitale infrastructuur, want dat maakt Europa afhankelijk.

Dat is zeker bij China ongewenst, volgens de Commissie, want met China moet je op je hoede zijn. Het land is ‘een economische rivaal die technologische dominantie zoekt’, en een ‘systeemrivaal’ van de Europese democratische waarden door autoritair bestuur te promoten. De analyse van de Commissie is doorspekt met de gedachte dat economisch beleid meer vermengd raakt met geopolitiek.

De EU heeft al besloten buitenlandse investeringen strenger te screenen. Dat moet voorkomen dat buitenlandse bedrijven met overheidssteun innovatieve Europese ondernemingen opkopen en de uitvindingen vervolgens wegsluizen. Tegelijkertijd wil de EU meer onderzoeksgeld uittrekken voor eigen sectoren van de toekomst, zoals kunstmatige intelligentie en duurzame batterijen. Ook wil de EU de druk richting Peking opvoeren om Europese bedrijven een eerlijke kans op de Chinese markt te geven.

Het zal nog een aardige klus worden om alle landen op één lijn te krijgen en te houden, zo laat de Commissie doorschemeren. China steekt bijvoorbeeld geld in infrastructuur in Centraal- en Oost-Europa, waardoor deze landen aarzelen Peking voor het hoofd te stoten.