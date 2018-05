De Eta is niet meer, maar de gewelddadige erfenis weegt nog zwaar

Eta-gevangenen die vrijkomen, moeten een plek in de maatschappij vinden. Als dit niet gebeurt kan de geschiedenis zich herhalen", zegt Maixabel Lasa (66) met een microfoon in de hand en een wrange glimlach op haar gezicht. "Moet je eens horen voor wie ik het nu opneem", voegt zij daaraan toe, terwijl op de gezichten van de toehoorders het ongemak staat af te lezen.

Want uitgerekend Lasa verloor haar echtgenoot Juan María Jáuregui, een politicus en zakenman, door toedoen van de Eta-terreur: Juan Mari, zoals zij hem achttien jaar na dato nog steeds liefkozend noemt, werd door de terreurbeweging in een bar met twee kogels in het hoofd geëxecuteerd.

Lasa vertelt vanavond op uitnodiging van de Baskische regioregering met andere slachtoffers haar verhaal in een grote witte tent op het centrale plein van het stadje Beasain. Deze zogenoemde verzoeningstent trekt door heel Baskenland om de Basken nader tot elkaar te brengen.

"Ik doe maar net of ik het niet zie", vertelt Lasa, "maar ik kan moeilijk zeggen dat het geen pijn doet. Het is niet anders."

In het kleine dorpje Legoretta wordt Lasa nog dagelijks pijnlijk herinnerd aan de Eta: op muren staan de hoofden van terroristen gekalkt. Elke week is er een publieke samenkomst van sympathisanten die vragen om etxera , het overbrengen van Eta-gevangenen die door heel Spanje en Frankrijk vastzitten, naar cellencomplexen in Baskenland.

"Vlak voordat hij van huis ging zei Juan Mari: Maixabel ik heb gedroomd dat ze me gaan vermoorden", vertelt Lasa, die ochtend struinend door haar woonplaats Legoretta. "Even later belde mijn zus die zei: wat je ook doet, ga niet naar buiten. Toen wist ik genoeg. Juan Mari's voorspelling was geen droom, maar realiteit".

Met de opheffing van de Baskische afscheidingsbeweging komt er een definitief eind aan ruim een halve eeuw terreur in noordwest Spanje en daarbuiten. Al liggen de wonden die het geweld achterliet in Baskenland nog open.

Hoewel het doel van de Eta bijna zestig jaar na de oprichting verder weg dan ooit is, heeft Iurrebaso geen twijfels over zijn keuze destijds. "Ik wil aan jongere generaties vertellen dat het de moeite waarde is om te strijden. Wij moeten ons organiseren, geduld hebben en ons nooit overgeven", zegt hij.

In de buurt kennen de meesten zijn verleden. "Kijk daar is Jonnie die vastzat, zeggen ze dan", vertelt Iurrebaso. Last heeft hij er nooit mee. Dezer dagen wordt hem vaak gevraagd of met de opheffing van de Eta de kous af is. "Ik antwoord dan dat ik dat niet denk", zegt Iurrebaso. "De Eta heeft jaren terug al gedaan wat het moest doen: de wapens neerleggen. Nu voeren ze ook nog een soort theaterstuk op waarmee zij zich onderwerpen aan de vijand."

Veroordeeld Eta-lid Jon Iurrebaso (63) leeft in zijn eigen biotoop. In het appartement achter het station in Bilbao herinneren snuisterijen aan zijn leven bij de terreurbeweging: een magneetje op de koelkast met de beeltenis van Che Guevara, een mok met kalasjnikov en rode ster boven zijn bureau.

In Legoretta, net als in andere Baskische gemeenschappen, wonen daders en slachtoffers op elkaars lip. De zoon van de buren van haar ouderlijk huis, verscholen achter een weelderige tuin hoorde ook bij de Eta "Hij en een ander gooiden molotovcocktails naar een kazerne van de Guardia Civil. Bij de achtervolging werden ze doodgeschoten. Dat was dan mijn buurman", zegt Lasa hoofdschuddend.

Naar de verzoeningstent gaat hij niet. En over de excuses die de Eta vorige week maakte aan burgerslachtoffers is hij ambivalent. "De Eta moet ook excuses maken aan het Baskische arbeidersvolk omdat zij haar doelen niet heeft behaald en aan de gevangenen en de ballingen", foetert hij. "Ik denk dat sommige slachtoffers aandacht verdienen, maar nu gaat het er vooral over dat 'het' nooit had mogen gebeuren. Maar wat is 'het'? Dat Spanje en Frankrijk ons bezet hebben? Of dat wij rebelleerden? Dit is geen Spanje, maar Baskenland, vandaag, morgen en altijd", concludeert hij.

In zijn wijk zijn de muren vol gekalkt met leuzen in vuurrode letter: 'Amnestie' en 'De strijd van de arbeiders is de strijd van het volk'. Iurrebaso maakt zich tegenwoordig met de beweging ATA hard voor gevangen Eta-leden en hij is uiterst kritisch op de linkse nationalisten van Otegi in het Baskisch parlement.

Iurrebaso werd uitgeleverd aan Spanje waar hij voor elf jaar achter de tralies verdween vanwege lidmaatschap van de terreurorganisatie en deelname aan aanslagen. Naar eigen zeggen werd hij in Madrid gemarteld. Maar de klacht die hij daarover indiende, werd volgens hem door de rechter genegeerd. In 2007 werd Iurrebaso nog eens opgepakt, maar hij kwam een paar jaar later om gezondheidsredenen vrij.

" Bietan Jarrai ", leest hij het Eta-motto voor onder het symbool van de slang en de bijl dat op een spiegeltje in zijn boekenkast staat: zowel politiek als militair handelen. Iurrebaso maakte het eigenhandig in de gevangenis. Daar kwam hij voor het eerst terecht nadat de Bask in 1980 op Schiphol werd opgepakt nadat hij volgens persbureau Europa Press terreurtraining in Jemen had gevolgd.

Op dood spoor

Martxelo Otamendi, hoofdredacteur van de enkel in het Baskische verschijnende krant Berria, vergelijkt de geschiedenis van Eta met die van een trein: in zijn analogie zijn de afgelopen decennia op verschillende stations tal van lieden in en uit die trein gestapt. Zo kan het dat een van de oprichters van Eta nu een succesvol zakenman is in Baskenland, terwijl anderen duizelingwekkend hoge celstraffen uitzitten. "Degenen die uitstapten vonden dat de trein op dat moment moest stoppen. Degenen die nog op de trein zaten juist dat hij in volle vaart vooruit moest', vertelt Otamendi op zijn kantoor in Andoain. "Nu is de trein echter op dood spoor terechtgekomen."

Martxelo Otamendi, hoofdredacteur van Berria. © alex tieleman

Hoewel de communiqués van de Eta al sinds jaar en dag bij het links nationalistische Berria op de deurmat ploffen, had de opheffing van de terreurbeweging van Otamendi veel eerder mogen gebeuren. "Sommigen vonden Eta gerechtvaardigd onder Franco. Anderen ook na de democratische transitie", zegt de hoofdredacteur, die zorgvuldig zijn woorden weegt.

"Als Pinochet tijdens zijn dictatuur vermoord was door links had ik mij daar in ieder geval niet over beklaagd", legt hij zijn eigen standpunt op kousenvoeten uit.

De Spaanse justitie is zeer gespitst op het vergoelijken van terreur. Otamendi ondervond dat aan den lijve: Berria's voorganger, dagblad Egunkaria werd in 2003 op last van de rechter gesloten. De krant zou een verlengstuk van de Eta zijn en hoofdredacteur Otamendi een terrorist. Hij en andere journalisten werden opgepakt en volgens Otamendi gemarteld. De Spaanse rechter deed dit af als dezelfde riedel die Eta-leden wel vaker ophingen.

Maar in 2010 werd de zaak geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Het Europees Hof voor de rechten van de Mens veroordeelde Spanje omdat het Otamendi's martelaantijgingen niet serieus had genomen. "Ik ben een slachtoffer van de staat net als vijfduizend anderen in Baskenland en Navarra", zegt de hoofdredacteur.