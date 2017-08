De Eredivisie begint weer - heeft Feyenoord genoeg ervaring over?

De titelverdediger

Feyenoord is titelverdediger en de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst lijkt er - zeker in de breedte - niet zwakker op geworden. Kevin Diks (Fiorentina), Jean-Paul Boëtius (Racing Genk), Ridgeciano Haps (AZ), Sofyan Amrabat (FC Utrecht) en Jeremiah St. Juste (SC Heerenveen) kwamen de landskampioen versterken.

Verder bleef veel hetzelfde in Rotterdam. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal begonnen acht spelers die in mei nog de Coolsingel betraden. De vraag is: in hoeverre worden de ervaring en kwaliteiten van de vertrokken Eljero Elia (Başakşehir), Rick Karsdorp (AS Roma), Terence Kongolo (AS Monaco) en de gestopte Dirk Kuijt gemist?

Kuijt zal gemist worden bij Feyenoord, zowel binnen als buiten het veld

Dit zei aanvoerder Karim El Ahmadi in het AD, nadat Feyenoord verzekerd was van de titel na de overwinning op Heracles Almelo: "In de week voor de laatste wedstrijd waren er drie mensen die in alles uitstraalden dat het in orde zou komen. De trainer, Dirk Kuijt en Nicolai Jørgensen." Hoe moeilijk routine ook meetbaar is; Kuijt zal gemist worden bij Feyenoord, zowel binnen als buiten het veld.