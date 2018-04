De epidemie lijkt voorbij, dus de mannengriepgolf ook

Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet, wreef het gisteren nog maar eens in. De griepgolf heeft de BV Nederland tot nu toe 1,3 miljard aan verzuimkosten bezorgd. Dat is ruim twee keer zoveel als vorig jaar.

De griepepidemie is pas officieel voorbij als we twee weken achter elkaar onder de epidemische grens zitten

Maar dan nu het goede nieuws. Wie om zich heen keek, viel het wellicht al op dat onder de warme zon steeds minder zieken te tellen waren. Cijfers van gezondheidsinstituut Nivel bevestigden dat beeld gisteren. Uit een peiling onder huisartsen bleek dat afgelopen week zo'n 36 op de 100.000 mensen geveld waren door de griep. Een week eerder stond de teller nog op 55. Er is sprake van een epidemie als meer dan 51 op de 100.000 mensen ziek zijn.

Bedenk wel dat dit gaat om mensen die zich bij de huisarts melden: in werkelijkheid zijn er veel meer mensen ziek.

En er is nog een voorbehoud, dus even wachten met juichen. De griepepidemie is pas officieel voorbij als we twee weken achter elkaar onder deze epidemische grens zitten. Nog even goed oppassen tot aanstaande dinsdag, dus.

Een advies dat vooral mannen ter harte moeten nemen. Want, zo rekende Acture uit, onder vrouwen stijgt het ziekteverzuim met een dikke 80 procent tijdens de griepgolf. Dat is best veel. Maar nog altijd een stuk minder dan onder mannen, die zich met een stijging van 116 procent ruim twee keer zo vaak ziek melden in deze periode.