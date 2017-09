De enorme vuilnisbelt op Sint-Maarten moet weg voordat de muggen komen

Bestelwagens, kiepwagens, vrachtwagens met een bak: alles wat kan rijden en afval kan dragen doet mee. Sint-Maarten wil na orkaan Irma zo snel mogelijk af van bermen vol huisraad en bouwmateriaal. Die kunnen bron worden van ziekten.

Het afval wordt gesorteerd op tijdelijke belten in de stad waar de metalen dakplaten worden gescheiden van het overige afval. Het metaal kan worden verwerkt en hergebruikt, het overige afval wordt verbrand of gestort op de nu al enorme vuilnisbelt waar half Philipsburg op uitkijkt. Aan de rand van het historische zoutmeer ligt al een berg zo hoog als de halve Domtoren, maar daar zal de komende maanden nog een fikse verdieping bovenop komen.

Het snel verwijderen van de orkaanschade komt niet alleen ten goede aan de verkeersveiligheid, maar vertraging van die afvoer brengt vooral de gezondheidssituatie in gevaar. Huisartsen, epidemiologen en gezondheidsspecialisten die na de orkaan aan het eind van elke dag bij elkaar komen in het Gouvernementsgebouw om de situatie te monitoren, waarschuwen overigens dat de risico’s niet overdreven moeten worden. In de straten heerst vrees voor een cholera-uitbraak, maar zij sluiten die kans uit.

Nederlandse militairen deelden gisteren drinkwater uit in Dutch Quarter, Sint-Maarten. © ANP

Dat wil niet zeggen dat er niets moet gebeuren. De grootste zorg is de beschikbaarheid van betrouwbaar drinkwater. Zelfs de leveringen van het plaatselijke drinkwaterbedrijf Gebe zijn niet zuiver genoeg voor consumptie. Dit water moet per se eerst gekookt of gechloreerd worden, maar dat is niet in elk huishouden mogelijk. De bevolking blijft zo voorlopig afhankelijk van (kostbaar) water uit flessen en leveranties door de Nederlandse militairen.

Het waterprobleem veroorzaakt ook een teruggang in de persoonlijke hygiëne, zeggen de experts, doordat mensen zich minder wassen en daar ook aan gaan wennen. Dit in combinatie met het vuil op straat leidt wel tot een toename van het aantal gevallen met ernstige diarree, melden de huisartsen, maar die stijging is niet zorgwekkend.

Zika en Dengue De komende tijd moet er wel gelet worden op de uitbraak van virussen veroorzaakt door muggen, zoals Zika en Dengue (knokkelkoorts). Die muggen leggen hun eitjes in vers regenwater, vandaar dat het afval zo snel mogelijk weg moet. Kleine plasjes die tussen het puin ontstaan, kunnen broednesten worden. Een informatiecampagne moet bewoners waarschuwen ook op hun eigen erf achtergebleven regenwater te verwijderen. Mocht het opruimen van het afval vertraging oplopen (die volgende tropische storm komt er al weer aan) dan gaat de overheid het afval met pesticide bespuiten. Een ravage in de straten van Philipsburg © ANP Volgens de artsen die aan het centrale gezondheidsoverleg meedoen, is het belangrijkste dat het dagelijks leven weer op gang komt. Komende week komt er een containerschip aan waarna de supermarkten weer gevuld zullen zijn en er minder eenzijdig gegeten hoeft te worden. De Nederlandse defensie op Sint-Maarten schat de gezondheidszorg op het eiland op '80 procent'. Het ziekenhuis is open en kan zelf al kleine ingrepen doen, de meeste huisartsen hebben een beperkt spreekuur en de helft van het aantal apotheken heeft de deuren weer geopend.

Grens op eiland beschermt plunderaars Tijdens orkaan Irma namen plunderaars bij een bedrijf tien gloednieuwe Harley Davidsons mee en uit een showroom werden meerdere luxe Audi’s gestolen. Die zijn op een eiland zo groot als Terschelling toch wel terug te vinden? Het antwoord is: nee. Volgens bronnen bij de Koninklijke Marechaussee op het eiland zijn de voertuigen waarschijnlijk snel de grens overgebracht voordat die door Nederlandse militairen werd gecontroleerd. Op het Franse deel hebben de dieven vrij spel. De autoriteiten van Saint-Martin en Sint-Maarten werken nauwelijks samen, en rechtshulpverzoeken moet justitie op het Nederlandse deel niet bij de buurman inleveren, maar aan Parijs adresseren. In het centrum van Philipsburg is de lokale bevolking bezig met het opruimen van de troep die orkaan Irma heeft achter gelaten. © ANP

