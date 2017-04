De enige persoon die weet waar Hans en Piet zijn is na 43 jaar nog steeds spoorloos

De kist voor de stille tocht staat klaar. Nog een keer grijpen de nabestaanden van de vermiste vrienden Hans Martens en Piet Hölskens uit Asten alles aan om helderheid te krijgen over het lot van beide mannen. Bij het gerechtshof Den Bosch is een verzoek ingediend het onderzoek naar de vermoedelijke moord uit 1974 op beide Astenaren te heropenen. Het hof moet het Openbaar Ministerie opdragen een mogelijke dader te vervolgen. En, bij de Tweede Kamer ligt een vraag de wet aan te passen zodat moord nooit verjaart. Op 9 mei volgt nog een stille tocht in Den Haag en wordt een petitie aangeboden.

De nabestaanden hebben hun ouders ooit beloofd dat zij de lichamen van Hans en Piet in de familiegraven zouden leggen. Helaas is die belofte nog niet ingelost. De tijd begint te dringen. Het is inmiddels 43 jaar na het laatste contact met Hans en Piet. De nabestaanden worden ouder, maar dat geldt ook voor de moordenaar. En die is de enige die weet waar de lichamen zijn verborgen.

Terug naar 16 maart 1974. Beide jongemannen (Hans 21 jaar en Piet 22 jaar) gaan die zaterdagavond uit. Ze bezoeken verschillende Brabantse kroegen waaronder Zanzibar in Deurne. Broer Jan Hölskens is eveneens in die bar. Tegen sluitingstijd, zo rond drie uur 's nachts, loopt Piet naar de achterzijde van het cafe. Hij zegt tegen zijn broer: "Ik ga even weg en als ik terugkom heb ik meer geld dan jij." Hij wekt de suggestie dat hij een afspraak heeft die hem geld, veel geld oplevert.

Hoop

De politie houdt met alles rekening en de familie hoopt lange tijd dat de vrienden nog leven. Die hoop verdwijnt naarmate de tijd verstrijkt.

Tussen 1974 en 2012 is van alles gedaan om de mannen te vinden. Met speurhonden en duikers worden tips nagetrokken. Er komt zelfs een tip binnen dat het tweetal zich zou hebben gemeld bij het Franse Vreemdelingenlegioen. Allemaal onzin.

In 2012 meldt zich een getuige bij de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) van de politie. De man vertelt een aannemelijk verhaal. De beide mannen zijn vermoord. Het is een schokkende boodschap, pijnlijk maar niet onverwacht. De moordenaar zou de jaloerse echtgenoot zijn van een vrouw met wie Hans een relatie had. De potentiële verdachte zou eveneens stratenmaker zijn en in die tijd werken aan een weg in Duitsland. Het tweetal is vermoedelijk in de val gelokt, gedood en vervolgens zijn hun lichamen gedumpt. De lijken werden vervoerd in de auto van de mogelijke verdachte. De rode Fiat Coupé van Piet is nooit boven water gekomen.

Die getuigeverklaring in 2012 komt te laat. De dubbele moord was al in 1992 verjaard. Voor de politie valt er geen moorddossier meer te openen. In 2006 is namelijk afgesproken dat moord nooit verjaart, alleen wordt de streep getrokken bij 1988. Alle zaken vóór dat jaar kunnen niet meer tot vervolging door het OM en een berechting door de rechter leiden.