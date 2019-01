De enige Nederlandse die op niveau aan skeleton doet, is altijd op reis

Als er ergens ter wereld op een slee een afdaling kan worden gemaakt, dan is Kimberley Bos Nederland uit. Dit jaar was ze op 15 september weg. Sindsdien is de 25-jarige Bos twintig dagen thuis geweest, deze week meegerekend. Ze moet haar koffer nog uitpakken.

Het is de opoffering die ze moet maken voor haar carrière als skeletonster. Op de Spelen in Pyeongchang was Bos een van de vier Nederlandse deelnemers die niet op schaatsen stonden. Ze werd er achtste. Niet meteen de opmerkelijkste prestatie van het toernooi, maar voor de debutante in het ijskanaal een knap resultaat.

De deelname aan de Spelen leverde haar aandacht op. Veel mediaverzoeken, bij thuiskomst een versierde straat in Ede, waar ze vandaan komt. Maar nu, elf maanden later, is het uiteindelijk toch niet veel anders geweest dan in andere jaren. Ze is weer terug in haar kleine sportgemeenschap, zocht dit jaar wederom naar sponsors, vertelt ze telefonisch.

“Het voordeel is wel dat NOC-NSF nu een deel bijdraagt. Maar goed, het budget zelf ging ook omhoog. Ik ben er meer mee bezig geweest dan vorig jaar naar de Spelen toe.”

Deze week thuis is het even relatief rustig. Ze probeert vriendinnen te zien, met oma af te spreken of een film te kijken bij haar ouders op de bank. ‘Stom toevallig’ lukte het haar zondag om bij de voorpremière te zijn van een documentaire over haar, die deze winter door twee studenten is gemaakt.

Wat ziet de kijker in die documentaire? “Mijn leven, haha. Sommige mensen weten alleen dat ik twee keer per dag naar beneden ga, en zelfs dat is niet bij iedereen bekend. Maar mijn dagen zitten vol, hoor. Daarom hebben ze me ook gevolgd bij een sponsorbespreking en bij de voorbereiding op een wedstrijd. Er zullen geen duizenden mensen op af komen, maar het is wel leuk je even te laten zien.”

Je bent de enige vrouw in Nederland die professioneel aan skeleton doet. Een van de documentairemaaksters noemde de film ook een portret van een ‘eenzaam’ iemand. Snap je dat? “Ja, dat is soms ook wel zo. Zeker nu ik ook geen teamgenootje meer heb. Zij stopte na de Spelen. Er zijn dagen bij dat ik na de training denk van ‘zo, wat zal ik nu gaan doen’. Ik kan dan niet lekker naar de supermarkt ofzo. Tijdens het seizoen spreek ik geen Nederlands, behalve als ik naar huis bel. “Het is ook weer niet heel erg hoor. Mijn sport is niet heel groot dus ik heb ook best veel vriendinnen. Dan gaan we vaak koffie drinken of na een wedstrijd naar de sauna. Maar ja, af en toe mis ik ‘het Nederlandse’ wel.” Dit jaar heeft ze er weer acht wedstrijden opzitten. Haar beste resultaat behaalde ze vorige week, bij een wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz. Ze werd ook daar achtste. Het zijn geen resultaten waarmee ze direct de aandacht op zich vestigt. Maar dat is niet erg, zegt ze. Dit jaar ging vooral om uitproberen. “Bij deze sport heb je heel veel ervaring nodig. Ik ben relatief laat begonnen, zit nu in mijn zesde jaar. Tussen het achtste en tiende jaar ben je echt goed. Die tijd komt er nog aan, dus.” De komende weken volgen nog wedstrijden in Amerika. Het WK is het laatste grote doel van het jaar in het Canadese Whistler. “Maar wel op de moeilijkste baan ter wereld. Ik ben er nog nooit goed geweest. Ik ga geen medaille halen. De top-12, dat zou heel mooi zijn.”

