De ene na de andere keten gaat failliet, maar het moederbedrijf van Zara blijft groeien

Het verkopen van kleding is verworden tot een kunst, zo lijkt het soms als er weer eens een winkelketen faillissement aanvraagt. Toch zijn er ook kledingbedrijven die deze kunst uitstekend beheersen, zelfs al wordt de consument steeds kritischer en koopt hij steeds meer online. Inditex, moederbedrijf van onder meer kledingketens Zara, Massimo Dutti en Bershka, is daar een goed voorbeeld van.

De omzet van het Spaanse bedrijf steeg in het eerste half jaar van 2017 met 11,5 procent naar 11,7 miljard euro. De nettowinst kwam met 1,37 miljard euro negen procent hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar.

Ook in Nederland is Zara populair. Uit een analyse naar de doelgroepen van Whooz, een bureau voor data-analyse, blijkt dat Zara vooral goed scoort bij jonge mensen met een laag inkomen en stedelingen met een middeninkomen. Maar ook tweeverdieners met kinderen die wonen in een vinexwijk en gezinnen uit Laren of Bunnik komen geregeld bij Zara.

Het succes van het Spaanse bedrijf heeft er mee te maken dat het niet alleen kleding verkoopt, maar deze ook zelf ontwerpt en produceert. Aan de hand van verkoopdata uit de winkels zien de ontwerpers van Zara, Bershka of Pull & Bear welk kledingstuk wel verkoopt en welk kledingstuk niet. Met deze kennis gaan zij weer aan de slag, waarna de kledingstukken direct geproduceerd worden. Zo wordt de collectie in de winkels voortdurend aangepast aan de wensen van de klant. Ter vergelijking: veel andere winkelketens moeten meer dan een half jaar van tevoren de nieuwe collectie bestellen.

Nieuwe winkels

Inditex blijft in de hele wereld winkels openen, onder meer in Wit Rusland. In het afgelopen half jaar steeg het aantal winkels met 113 naar 7405. Ook online timmert Inditex aan de weg. Zo opent begin oktober de onlineshop voor India.

De groei betekent ook meer werkgelegenheid. Het afgelopen jaar creëerde Inditex wereldwijd meer dan 11.000 banen. Ook in Nederland doet Inditex zijn best. En dan niet alleen met winkels. Deze maand is het modebedrijf begonnen met het bouwen van een distributiecentrum in Lelystad van zo’n 35 hectare, oftewel zo’n zeventig voetbalvelden. Inditex krijgt daarbij een subsidie van bijna drie miljoen euro van de provincie Flevoland. In eerste instantie zal het centrum veertig arbeidsplaatsen opleveren.