De ene agent corrigeert de ander bijna nooit

Dat is een van de conclusies uit het onderzoek van de Commissie-Ruys, die het uitgavenpatroon van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie onderzocht. Aanleiding voor het instellen van de commissie was dat Frank Giltay, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie, extreem hoge uitgaven declareerde.

Geen bewijs

De commissie moest het antwoord vinden op de vraag of de op 31 juli overleden korpschef Gerard Bouman de COR-voorzitter zijn verkwistende gang liet gaan opdat hij daarmee snellere medewerking kreeg van het vertegenwoordigend overleg bij de reorganisatie van de politie. Of Bouman de Ondernemingsraad omkocht, zeg maar. Het antwoord is nee. De commissie heeft geen bewijs gevonden dat de vaak positieve adviezen werden geruild voor een ruim budget.

Maar verder was er niet veel goed nieuws. Bouman heeft ondanks waarschuwingen over de besteding van het veel te royale budget van de ondernemingsraad geen controles uitgevoerd. De manier waarop de raad zijn budget van 1,5 miljoen euro beheerde deugde niet, afspraken werden niet nagekomen en de boekhouding was een rommeltje.

Korpschef Bouman leende Giltay 4000 euro toen die in de problemen kwam bij de aanverkoop van een woning.

De commissie kwalificeert Giltay - aan wie inmiddels strafontslag is aangezegd en tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt - als een 'eigengereid' man, die steeds maar regels en afspraken overtrad. Bouman ging op een onprofessionele manier met hem om. Hij leende Giltay bijvoorbeeld 4000 euro toen die in de problemen kwam bij de aan- en verkoop van een woning.

Bouman had, zo vindt de commissie, ook een salarisverhoging voor Giltay in december 2015 moeten laten. De COR-voorzitter ging tegen de regels in met zijn vrouw op stap naar het Caribische gebied. In 2014 bezocht hij al op kosten van de politie met zijn vrouw Sint Maarten en Curaçao. Die laatste bestemming deed hij ook in 2015 en 2016 aan, altijd in gezelschap van zijn vrouw. De COR feestte wat af. 'Disproportioneel', noemt de commissie de feesten eind december 2015 in het Harbor House in Almere (tachtig tot honderd feestvierders), daarna op de SS Rotterdam en vervolgens diezelfde maand nog in het Amstel Hotel in Amsterdam.