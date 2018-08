De ellende lijkt nog lang niet voorbij voor Elon Musk en Tesla

Haalt Elon Musk 2019 als topman van Tesla? Krijgt hij assistentie van een bestuurder die de dagelijkse leiding van de elektrische-autofabrikant overneemt? Moet hij wijken omdat hij beleggers heeft misleid? Of blijft Musk Tesla’s topman, terwijl hij ook een ruimtevaartbedrijf (SpaceX) heeft en in zonne-energie doet (SolarCity)?

Het zijn vragen die opkomen na tien dagen waarin Musk constant in het nieuws was. Dagen die vallen in een jaar waarin er bijna elke week wel wat rond Musk te doen was. Een jaar dat voor hem, zei Musk (47) donderdag tegen The New York Times, het moeilijkste en meest pijnlijke uit zijn carrière was. “Het was ondraaglijk”.

De krant sprak een uur met Musk die een paar keer bijna vol liep en op de verslaggevers een uitgeputte indruk maakte: een gevolg van weken waarin hij, naar eigen zeggen, 120 uur werkte. Op zijn verjaardag zat hij 24 uur op zijn werk (“de hele nacht, geen vrienden, niets”). Twee dagen later reisde hij vanuit de VS naar Catalonië waar hij getuige was bij het huwelijk van zijn broer. Na de plechtigheid moest hij meteen terug naar het Tesla-hoofdkantoor in Nevada, zei Musk.

Slaapmiddel In het gesprek erkende Musk dat hij soms Ambien gebruikt, een stevig slaapmiddel. “Het is vaak een keuze: of geen slaap of Ambien.” Volgens anonieme bronnen van de krant maken zijn medebestuurders zich zorgen over het slaapmiddelengebruik van hun topman. Bij al die recente commotie zou je haast vergeten waarom Musk in heel 2018 zo vaak over de tong ging Die bestuursleden hebben meer zorgen. Ze zoeken, volgens anonieme bronnen, naar een bestuurder die Musk kan ontlasten. Volgens Musk is dat niet zo: “Voor zover ik weet, wordt er momenteel niet actief gezocht.” Zorgen heeft het bestuur, weer volgens anonieme bronnen, ook over Musks tweetgedrag. Vorige week tweette Musk dat hij overweegt om Tesla van de beurs te halen en dat de financiering daarvoor rond was. De tweet sloeg in als een bom. Niet alleen omdat zijn mededeling onverwacht kwam. Maar ook omdat Musk zijn boodschap tweette terwijl de beurzen open waren. Normaliter verspreiden bedrijven koersgevoelige informatie via een persbericht – als de beurzen dicht zijn. Musk heeft het geweten. De SEC, de instelling die toezicht houdt op de Amerikaanse beurzen, heeft een onderzoek ingesteld naar de tweets. Beleggers die speculeren op koersdalingen van het aandeel Tesla dienden een aanklacht in: Musk zou beleggers hebben misleid en de koers van het aandeel hebben gemanipuleerd. Na de tweet steeg het aandeel Tesla flink in waarde.

Eenmansactie Musk vertelde dat de tweet een eenmansactie was: zijn mede­bestuurders en commissarissen wisten er niets van. En die financiering? Volgens de krant doelde Musk op ­gesprekken met het staatsinvesteringsfonds van Saudi-Arabië en ­mogelijk op een actie van Musks ruimtevaartbedrijf: dat zou aandelen Tesla kunnen kopen. Overigens moet Musk zich, aldus The New York Times, al komende week bij de SEC melden. Het belooft voor hem een lastig bezoekje te worden. Daarmee is de kous niet af. Volgens The Wall Street Journal is de SEC al lang met een onderzoek naar Tesla bezig. Tesla zou vorig jaar onjuiste informatie hebben verschaft over de productie van zijn nieuwe Model 3, de middenklasser die voor een doorbraak van de elektrische auto moet zorgen. Die productie zou veel lager zijn geweest dan Musk destijds vertelde. En dan kwam persbureau Reuters nog met nieuwtjes: dat een klokkenluider de SEC zou hebben gemeld dat Tesla zijn personeelsleden bespioneerde; dat Tesla niet optrad toen een dealer vanuit de Tesla-fabriek in Nevada in cocaïne en chrystal meth handelde; dat Tesla een diefstal van metalen ter waarde van 37 miljoen dollar voor zijn aandeelhouders verzweeg. Tesla noemde sommige beschuldigingen ‘vals’ en andere ‘niet bevestigd’. Bij al die recente commotie zou je haast vergeten waarom Musk in heel 2018 zo vaak over de tong ging. Dat was omdat de productie van Model 3 steeds achterbleef bij zijn voorspellingen en Tesla kapitale verliezen leed. Begin deze maand zei Musk dat Tesla winstgevend zal zijn als het ­zevenduizend auto’s (van verschillende modellen) per week maakt. Dit najaar is het zo ver, beloofde hij toen. Het is de vraag of dat lukt en misschien ook wel of hij dan degene zal zijn die dat bekendmaakt.

