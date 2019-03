De elektrische vrachtwagen heeft vertraging

‘De Tesla Semi is de veiligste en meest comfortabele truck ooit’, staat op de website van automaker Tesla. ‘Vier onafhankelijke motoren zorgen voor maximaal vermogen en maximale acceleratie tegen de laagste energiekosten per kilometer.’ De technische gegevens van de Tesla Semi, een futuristisch vormgegeven truck, zijn inderdaad indrukwekkend. Het gevaarte heeft een bereik van tussen de 475 en de 800 kilometer en kan met een lading van 36 ton toch nog in 25 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur schieten. Basisprijs, voor de versie die 800 kilometer haalt, is 170.000 euro, ruim het dubbele van wat de gemiddelde dieseltruck kost.

Volgens Tesla is rijden met de Semi de helft goedkoper dan rijden met een dieseltruck. De vrachtwagen van het bedrijf van topman Elon Musk zou, ook omdat de wagen minder onderdelen heeft die onderhoud vergen, in twee jaar zijn terugverdiend. Kleinigheidje: De Semi moet nog wel gemaakt worden. Daar verwacht Tesla op zijn vroegst in 2020 mee te beginnen. De productie is al uitgesteld; die zou eigenlijk dit jaar beginnen.

Volgens Max Erich, sectoreconoom automotive bij ING, zal het nog niet meevallen om massaproductie op gang te krijgen voor de elektrische truck. Tesla heeft immers moeite genoeg om voldoende aantallen van hun personenwagens van de band te laten rollen. Zo moet de productie van het deze week gelanceerde Model Y nog worden opgestart: “Daar hebben ze de handen vol aan. Daarnaast zijn ze bezig met een nieuwe roadster sportwagen en een pick-up truck. Tesla moet wel, ze kunnen niet stil blijven zitten nu. Ze hebben nog steeds een voorsprong op de concurrentie, maar andere fabrikanten zijn ook druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe modellen.”

Kapers

Bij Daf Trucks in Eindhoven worden ze nog niet direct zenuwachtig van de nieuwe elektrische kaper op de kust. “Wij hebben ontzettend veel bewondering voor het doorzettingsvermogen van Tesla, maar wij geloven in de kracht van onze eigen producten”, zegt woordvoerder Rutger Kerstiens namens Daf.

Samen met collega-fabrikant VDL introduceerde Daf vorig jaar rond de zomer een drietal elektrische en deels elektrische trucks. De volledig elektrische trucks hebben een bereik van zo’n 100 tot zo’n 220 kilometer. De hybride truck kan in stedelijke gebieden tot 50 kilometer volledig elektrisch rijden; daarbuiten gebruikt ‘ie zijn dieselmotor. Deze drie voertuigen worden op dit moment getest door bedrijven als supermarktconcern Jumbo en transporteurs als Simon Loos, Peter Appel en Tinie Manders. “Het zijn trucks die op de korte afstand kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld van distributiecentrum naar supermarkt.”

Twee van de drie elektrische vrachtwagens worden in Nederland gebouwd. Daf neemt onder meer het chassis en de cabine voor zijn rekening, de elektromotoren worden gemaakt door VDL. Is daarmee de massale productie van elektrische trucks voor vrachtvervoer nabij? “Nee", zegt Kerstiens. “Beslist niet. Een elektrische truck is veel duurder dan een dieseltruck en kan aanmerkelijk minder vracht meenemen.”Maar de grootste makke is volgens Daf het ontbreken van een laadinfrastructuur. Kerstiens: “Er is in Nederland niet één, ik herhaal, niet één openbaar laadpunt voor elektrische trucks. Terwijl er vele duizenden nodig zijn om elektrisch vrachtverkeer tot een succes te maken. Voordat het zover is zijn we een heel eind verder.”

Daar komt nog bij dat investeren in een elektrische vrachtwagen riskant is omdat nog onbekend is hoe duurzaam deze wagens zijn en wat de restwaarde straks is van tweedehands elektrische trucks. “Een dieseltruck kun je altijd wel kwijt, die is gemaakt om miljoenen kilometers mee te rijden.” Volgens Kerstiens betekent dat niet dat het tot die tijd behelpen is voor tranportbedrijven. “Vergeet niet dat de huidige generatie dieselmotoren zeer schoon is.”