De EK in Berlijn vormen een testcase voor de WK en Spelen

De EK baanwielrennen in Berlijn zijn een tussenstation voor de Nederlandse selectie. De sprinters en duurploeg gebruiken de wedstrijden als springplank voor de WK, eind februari in Apeldoorn.

Op de EK, die vandaag beginnen in de Duitse hoofdstad, ontbreekt in elk geval Olympisch kampioene Elis Ligtlee. De gouden medaillewinnares van Rio de Janeiro klaagde afgelopen winter over een pijnlijke knie. Ze is inmiddels klachtenvrij, maar vindt dat ze nog onvoldoende hersteld is om topniveau te presteren. Als ze wil meedoen, dan is het voor de prijzen, niet voor de achterhoede, zo zei de Apeldoornse. Ligtlee richt zich op een rentree begin november tijdens de wereldbekerwedstrijden in Polen.

Ik zie wel waar ik sta na deze EK en de wereldbeker Annemiek van Vleuten

De grote opvallende naam in de Nederlandse afvaardiging voor het EK is die Annemiek van Vleuten. De wegrenster die zich intussen ook uitleeft op de mountainbike, koos voor een intensief winterprogramma op aanraden van haar ploeg Orica. Van Vleuten won nog geen maand geleden het WK tijdrijden in het Noorse Bergen. De omschakeling verliep probleemloos, meende de renster die deze zomer indruk maakte in La Course, de Tour voor vrouwen.

Hoog verwachtingspatroon Van Vleuten waakt voor een hoog verwachtingspatroon, zowel bij zichzelf als bij de buitenwacht. "Ik zie wel waar ik sta na deze EK en de wereldbeker." De 35-jarige alleskunner rijdt op deze EK de individuele achtervolging. Het wordt voor Van Vleuten een nieuw hoofdstuk, erkende zij zelf. De wegrenster heeft nog nooit een wedstrijd op dit onderdeel afgewerkt. Bondscoach Peter Schep van de duurselectie zag wel heil in het experiment toen de renster hem benaderde. "Annemiek kan heel erg diep gaan." Van Vleuten trainde dit voorjaar een paar keer mee met de selectie. Daar bleek ook dat ze het nodige moet bijspijkeren. Volgens Schep is haar techniek voor verbetering vatbaar.

Geen bevlieging Van Vleuten wil haar uitstap naar de baan geen bevlieging noemen. Ze speelde al langere tijd met het idee en stak de voorbije maanden flink wat uren in het baanwerk. "Ik wil dit echt een serieuze kans geven." Van Vleuten won vorig week en passant het NK marathon mountainbike. Zij is overigens niet de enige wegrenster die haar pijlen richt op de baan. Amy Pieters van Boels-Dolman, net als Van Vleuten vorige maand nog actief op het WK op de weg, wil haar oude stiel weer langzaam oppakken. Theo Bos ontbreekt. Die rijdt in Japan lucratieve kei­rin­wed­strij­den Bij de sprinters gaat de aandacht vooral uit naar de mannen. De teamsprinters mikken op een medaille, straks voor eigen publiek in Apeldoorn. Ook op de individuele nummers is het WK het hoofddoel voor Matthijs Büchli en Jeffrey Hoogland. Theo Bos, die vorig jaar de overstap maakte van de weg naar de baan, ontbreekt op het EK. De oud-wereldkampioen rijdt momenteel de keirin in Japan, een razendpopulaire baandiscipline waar veel geld in omgaat.