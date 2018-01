De EK Afstanden zijn een voetnoot bij de Spelen

Welke schaatser ook werd aangesproken, bijna niemand dacht vorige week bij het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) na over januari. De agenda liep tot eind december, punt. De EK Afstanden in Rusland waren een voetnoot. Plaatsing voor de Spelen was immers het belangrijkst.

Na het zenuwslopende OKT is Europees kampioen worden nu nog steeds niet zo heel erg van belang. Voor twaalf van de twintig olympiërs loopt de ideale route naar goud in Pyeongchang niet via het Russische Kolomna, een paar honderd kilometer van Moskou.

Een van de afwezigen: Sven Kramer. Die zei bijna het hele voorseizoen dat hij Kolomna niet wilde overslaan. Maar toen hij na de tien kilometer op het OKT werd gevraagd naar zijn schema, twijfelde hij al meer dan eerst. Het was zoeken naar ‘balans’, in de nog iets meer dan dertig dagen tot Pyeongchang. In zijn eigen woorden: “Je kan nu niets meer fixen, je maakt het lichaam makkelijker kapot dan dat je het weer opbouwt.”

En dat terwijl er toch Europese afstandstitels te vergeven zijn dit weekend. Voor het eerst, want niet langer is er ‘slechts’ een EK allround- of sprintkampioenschap. Wel met Russen, die ondanks het IOC-besluit om het land uit te sluiten van deelname aan de Spelen ‘gewoon’ in Kolomna aan de start komen.

Verrassing

Zij die er wel zijn, zorgden vandaag meteen voor succes. Ronald Mulder won de 500 meter, Lotte van Beek toch wel verrassend de 1500 meter. Dat deed ze met een ijzersterke slotronde van 30,4, waarmee ze ruim een seconde sneller was in die ronde ten opzichte van haar concurrenten.

Twee andere Nederlandse favorieten zijn er eveneens bij: Koen Verweij en Marrit Leenstra. Zij hebben goede redenen. Verweij, die nog nooit in Kolomna was geweest, vindt op het Russische ijs ook zijn Russische trainingspartners én zijn coach Kosta Poltavets. Met hem wil hij werken aan zijn techniek, want op het OKT reed hij naar eigen zeggen ‘de rommeligste ritten in lange tijd’. Vandaag werd hij op zijn favoriete afstand derde, op ruime achterstand van winnaar Denis Joeskov. Hij was moe.

Leenstra is in het Nederlandse schaatsen vaak een eenling. Ze traint sinds begin 2016 met de Italianen mee, en is vaak afhankelijk van hun schema. De Italianen zijn erbij in Kolomna. Maar sowieso rijdt Leenstra bijna alles. Zij vindt de wedstrijdprikkel onmisbaar, ook al was ze ‘moe, op en verkouden’, zoals ze tegen de NOS zei. Ze werd in Kolomna derde. Achter Van Beek en de Russin Shikova.

Voor de schaatsers die er dit EK niet zijn, is de wereldbeker in Erfurt het laatste internationale meetmoment. Daar zal naar verwachting het deelnemersveld sterk zijn. De belangrijkste reden: het is dichtbij Nederland. Tussendoor moet bondscoach Geert Kuiper ook nog tijd zien te vinden om de schaatsers voor de ploegen­achtervolging en de massastart samen te brengen voor training.

Van Beek was vandaag vooral blij met haar race. Ze vond in haar laatste ronde een ‘extra’ versnelling, zei ze tegen de NOS. En de andere winnaar, Ronald Mulder, zei op dezelfde omroep: “Ik wil alles pakken wat ik pakken kan.”