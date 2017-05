De eindexamens zitten erop: ook dit jaar veel geklaag

Net zoals voorgaande jaren ontvingen de examens Nederlands de meeste klachten

Dat is iets minder dan vorig jaar, toen scholieren 204.000 keer klaagden. Sterre Teunissen, die de Klachtenlijn coördineerde: "We hopen natuurlijk dat deze daling komt doordat de examens beter zijn, maar ik denk dat het feit dat onze site plat heeft gelegen ook een belangrijke oorzaak is." Examenklacht.nl werd gehackt; tijdelijk kon alleen per telefoon worden geklaagd.

Net zoals voorgaande jaren ontvingen de examens Nederlands de meeste klachten, op alle niveaus. Zowel leerlingen als docenten klagen dat het tekstverklaringsexamen niet werkelijk toetst of kandidaten de tekst begrijpen.

Het vwo spande de kroon. Dit Nederlands examen, waarmee de vwo-scholieren aftrapten, brak het record met de meeste klachten over een examen ooit. Maar liefst 28.875 stuks, dat is meer dan de helft van het aantal vwo-6-leerlingen.

Ook op Engels voor vmbo-t kwam veel kritiek. Teunissen: "Het was te moeilijk, leerlingen kwamen daardoor in tijdnood en een aantal woorden stond niet in het woordenboek. Ook docenten zeiden dat het echt havo-niveau was."

Dat het verzamelen van klachten wel degelijk nut heeft, wordt volgens Teunissen bewezen doordat dit jaar vier correcties op antwoordmodellen zijn gemaakt dankzij het Laks. In totaal publiceerde het College voor Toetsen en Examens 31 aanvullingen op de correctievoorschriften. 14 juni ontvangen leerlingen de uitslag.

