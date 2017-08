De eierverwarring is compleet

De verwarring komt niet alleen door de opmerking van de NVWA op tv. Terwijl die autoriteit waarschuwt voor 'acuut gevaar' voor eieren van één bedrijf, en bij een twintigtal andere eicodes zegt dat ze niet goed zijn voor opgroeiende kinderen, spreken pluimveeboeren sussende woorden. Het gaat, ook in besmette eieren, om zulke lage hoeveelheden van fipronil, dat je echt niet gelijk doodziek wordt van een eitje. Een boodschap die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) in Trouw beaamde.

Naar wie moet de consument luisteren?

Ook daar blijkt geen overeenstemming over. Zo geldt volgens het Voedingscentrum nog altijd het eerste advies van de NVWA dat je moet uitkijken met eieren met bepaalde codes. "Ook wij gaan daarop af, want dat is het officiële advies dat online gepubliceerd is", zegt een woordvoerder. Of de opmerking van topman Freek van Zoeren op tv wat onhandig geformuleerd was, daarover wil hij niet speculeren. Maar het Voedingscentrum begrijpt wel dat het verwarring heeft gebracht. "Wij krijgen veel vragen van consumenten."

Dat de NVWA zelf zoveel verwarring schept, noemt een woordvoerder van Foodwatch absurd

Consumentenorganisatie Foodwatch ziet het anders. Consumenten kunnen juist het beste luisteren naar het laatste advies van de NVWA: laat dat eitje voorlopig even staan. Want zolang de onderzoeken naar alle mogelijk besmette bedrijven nog niet zijn afgerond, kan het geen kwaad om het zekere voor het onzekere te nemen, stelt de voedselwaakhond.

Absurd Dat de NVWA zelf zoveel verwarring schept, noemt een woordvoerder van Foodwatch absurd. "De overheid heeft de NVWA de regie gegeven als het aankomt op voedselveiligheid. In de ideale wereld zou je als consument altijd op hun advies af kunnen gaan. Dat is helaas niet zo." Ook Coen van Wagenberg van de Wageningen Universiteit noemt de communicatie 'een aandachtspuntje'. Hij deed een aantal jaar geleden onderzoek naar welke bronnen door consumenten vertrouwd worden als het aankomt op voedselveiligheid. De conclusie: samen met vrienden en bekenden, scoren de RIVM en NVWA hoog. "Dat snap ik dat het voor de consument behoorlijk verwarrend is als die organisaties tegenstrijdig communiceren." Of dat speculaties en onnodige angst in de kaart speelt, omdat consumenten ook graag advies aan elkaar geven, vindt Van Wagenberg moeilijk te zeggen op basis van het onderzoek van een aantal jaar geleden. "Het helpt in ieder geval niet, lijkt me." Het zou wat hem betreft helpen als de consument wat meer informatie krijgt. Dus niet alleen de codes van eieren die te hoge waardes fipronil bevatten, maar ook de codes van eieren die volgens onderzoek van de NVWA goed zijn, of nog onderzocht worden. Dan wordt het wat makkelijker om een afweging te maken. Lees ook: De Voedsel- en Warenautoriteit moet voortdurend op eieren lopen.

