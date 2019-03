De Efteling mag van de rechter niet uitbreiden

De rechter zet voorlopig een streep door de uitbreidingsplannen van De Efteling. Omwonenden kregen vrijdag in een kort geding gelijk van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Daardoor kan het pretpark in Kaatsheuvel niet beginnen met de bouw van nieuwe attracties op 3 hectare ten oosten van het park. Het park moet eerst de bodemprocedure afwachten.

En dat terwijl de Efteling eigenlijk in september had willen beginnen met de bouw van de uitbreiding. De eerste attracties zouden over twee jaar open moeten gaan. “Deze uitspraak betekent dat we nu gewoon even niets kunnen, terwijl we heel graag aan de slag waren gegaan”, zegt woordvoerder Suzanne Maas. “We zijn teleurgesteld, en moeten ons nu even beraden op de situatie.” Ze wil nog niet zeggen welke attracties De Efteling in gedachten had voor de uitbreiding.

Aantasting van het uitzicht De gemeente Loon op Zand gaf in september toestemming. Tien omwonenden vochten die aan. Zij vrezen dat de nieuwe stukken park zorgen voor veel meer bezoekers en verkeer in de buurt, extra geluidshinder en aantasting van hun privacy en uitzicht. Een van hen exploiteert een camping naast het park, en is bang dat gasten weg zullen blijven. De bestuursrechter stelt nu dat de gemeente niet goed op papier heeft gezet hoeveel extra parkeerruimte er nodig is bij het park, en hoeveel geluidsoverlast aanvaardbaar is. De gemeente wil dat laatste pas op later beslissen, bij de uitvoering van het plan. De bestuursrechter betwijfelt op dat door de beugel kan. De uitbreiding aan de oostkant is onderdeel van een groter masterplan van de Efteling, met ook een uitbreiding aan de westkant van 5 hectare. Die zou tussen 2025 en 2030 moeten verrijzen. Omdat de bouw daarvan voorlopig nog niet begint, hoefde de rechter zich daar in dit kort geding niet over uit te spreken. Het park wil met de nieuwe delen aantrekkelijk blijven voor buitenlandse gasten, zegt woordvoerder Maas. “We hebben nu mooie resorts en hotels, voor een meerdaags verblijf. Maar die gasten moeten we ook in het park kwijt kunnen”, zegt Maas. Het levert het park geen acuut probleem op: voor het huidige aantal bezoekers is volgens Maas voldoende plek. Maar de Efteling moet voorlopig even snoeien in zijn ambities.

