De eeuwige prins tegen de ex-koning: 'Wij trekken aan het kortste eind, vind je niet?'

Het is natuurlijk heel bijzonder als de Britse prins Charles komt logeren – maar op een andere manier dan u zich wellicht voorstelt. Hij is een nogal veeleisende gast. De dag voor hij arriveert, komt er een vrachtwagen voorgereden met daarin de vrijwel complete inrichting van zijn slaapkamer, waaronder een bed met orthopedisch matras, een schilderij van een Schots landschap, een speciale toiletbril en premium comfort toiletpapier.

De prins is van de duurzaamheid, dus heeft hij gepensioneerde Indiase militairen in dienst die ’s avonds handmatig alle slakken uit de borders verwijderen

Zijn eigen lakeien richten de logeerkamer helemaal in en als Camilla meekomt nog een tweede – het koppel hecht blijkbaar aan een ongestoorde nachtrust. De koelkast wordt gevuld met biologische maaltijden – de prins eet niet zomaar alles wat hem wordt voorgezet.

'Plastic folie, lieverd' Tom Bower heeft het verwende, zeg maar gerust excentrieke gedrag van de 69-jarige Charles opgetekend in een boek met de ronkende titel ‘The Rebel Prince: The Power, Passion, and Defiance of Prince Charles’. Bower, die al ongeautoriseerde biografieën schreef over Tony Blair en Richard Branson, kreeg zijn informatie naar eigen zeggen van mensen die de prins van dichtbij hebben meegemaakt. Dat levert vermakelijke anekdotes op over een wat wereldvreemde man die waarschijnlijk een eeuw geleden beter had gefunctioneerd in een Downton Abbey-achtige setting. In zijn Londense woning Clarence House – Charles en Camilla kunnen kiezen uit zes riante onderkomens – hoorde het personeel hem ooit een kreet slaken toen hij voortijdig de eetzaal binnenliep om het buffet te inspecteren. “Wat is dit?”, riep hij vol afschuw uit. Waarop men Camilla geamuseerd hoorde zeggen: “Dat is plastic folie, lieverd.”

Veertig koffers Als de prins reist – bij voorkeur per privévliegtuig – dan gaan er een butler, kok, twee onderbutlers, een privé-secretaris en een legertje bodyguards mee. Zelfs als hij de ultieme rust zoekt, doet hij dat met een gevolg. Toen hij drie dagen ging mediteren op het Griekse kloostereiland Athos, om even helemaal tot zichzelf te komen, werd er een foto gemaakt van de prins, zijn staf en een berg van veertig koffers. Het liefst is de prins echter op zijn landgoed Highgrove, twee uur van Londen, waar hij al 35 jaar bezig is de immense tuin te perfectioneren met hulp van de beste landschapsarchitecten, die geacht worden geen rekening te sturen. De prins is erg van de duurzaamheid, dus mogen er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Daarvoor heeft hij een aantal gepensioneerde Indiase militairen in dienst die ’s avonds handmatig alle slakken uit de borders verwijderen.