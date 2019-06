De eerste zomerse dag is een feit, de eerste tropische dag in aantocht

Mogelijk steeg zaterdag het kwik in Brabant en Limburg al naar 28 graden volgens Weeronline, MeteoGroup en Weerplaza. Ze waarschuwen bovendien voor een verkoelende bries aan zee. Die maakt de hoge zonkracht extra gevaarlijk, omdat je niet door hebt dat je verbrandt.

Lees verder na de advertentie

Zondag komt de temperatuur, met uitzondering van het Waddengebied, op veel plaatsen op rond de 30 graden uit. Wanneer het kwik in De Bilt die grens van 30 graden passeert, is het de eerste officiële tropische dag van dit jaar. Nooit eerder liep de temperatuur op 2 juni zo hoog op. In 1947 noteerde het hoofdstation op die dag een maximumtemperatuur van 29,5 graden. Mocht de temperatuur zondag hoger uitkomen dan beleeft Nederland officieel de warmste 2 juni ooit gemeten.

De warme eerste junidagen komen na een koude maand mei. De gemiddelde temperatuur lag afgelopen maand op 11,7 graden tegen 13,1 normaal. Vorig jaar mei ging juist de boeken in als de warmste meimaand ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuur van 16,4 graden.

Na het weekeinde is het voorbij met de zonneschijn. In de nacht van zondag op maandag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe en ook maandag overdag is kans op regen- en onweersbuien. Met name in het oosten van het land kunnen felle onweersbuien voorkomen. Mensen genoten daarom vandaag met volle teugen van het lekkere weer.

© ANP

© ANP

© ANP

© ANP

© ANP